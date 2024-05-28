<br>

記者李芸樺／台北報導

若不是在極地，就是在前往極地的路上，台灣首位南北極探險導遊吳哲宇來了！在極地除了天氣會遇到什麼危險？吳哲宇說是遭海象攻擊，他分享他的團隊曾載客去罕有遊客的法蘭斯約瑟夫群島，沒發現看起來懶懶在岸邊休息的海象，已經潛到水底，冷不防突然竄出攻擊船頭，橡皮艇都被長獠牙刺破進水！

▲ 台灣首位南北極探險導遊吳哲宇。（圖／《豈有此呂》）

不只有很多極地的不思議見聞可以跟觀眾分享，吳哲宇曾擔任過大型貨輪與郵輪的駕駛多年，薪情好，郵輪上的規矩和趣事一籮筐，更別說他還有駕駛貨輪和海盜交手的驚險經驗！

▲除了極地見聞，吳哲宇還分享他多年駕駛貨輪與郵輪的經驗。（圖／《豈有此呂》）

但其實讓搏海男人最感興趣的，是曾在平靜的太平洋上，遇到從天空打下的神祕光束，他相信是外星人訊號！他還遇過來極地的遊客中，曾有一位是自美國神祕51區退役的攝影師，對方分享工作見聞，表示有簽50年的保密合約。

▲制服很帥的船副們，啟發了吳哲宇的航海夢。（圖／《豈有此呂》）

啟程了，鎖定5月28日下午1:10的《豈有此呂》，讓吳哲宇告訴你，如何到船上工作、如何從台灣到南極旅遊，還有，看得到冰山和企鵝，但是沒有熊喔！