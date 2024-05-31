　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不用怕失業！「職場運超旺」TOP5生肖　升官加薪樣樣來

▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲好想升官加薪？來看看自己的職場運旺不旺。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

你在職場上是一帆風順的人嗎，還是總被長官罵到臭頭的社畜可憐人？《科技紫微網》整理出「職場運超旺」TOP5生肖，升官加薪樣樣來，完全不用怕失業，快來看看自己有沒有上榜！

生肖「龍」

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖「龍」的朋友，經常受到長官喜愛，因為責任心非常強，長官總是能安心的把艱難任務交給你們，你們每次都能不負眾望完成任務，而且讓長官相當滿意，因為你們的積極努力，在職場中容易受到欣賞與支持，能夠往高峰一路攀爬，由於你們敢闖敢拼又有擔當，也會獲得貴人提拔，成為中高級管理者，可以說是職場常勝軍！

生肖「狗」

生肖「狗」的朋友勤奮踏實，有頑強的生存能力，你們的事業心很強，屬於默默奮鬥類型，不達目的誓不罷休，這股韌性，讓你們在職場上一路往前衝，你們勤奮努力又堅守崗位，加上滿腔的服務熱忱，有升官加薪的機會時，你們都會出現在名單上，再加上你們待人友善、注重人脈，在人際複雜的職場中總能脫穎而出，成為職場佼佼者。

生肖「馬」

生肖「馬」的朋友積極主動，而且做事速度相當快速，容易因為衝鋒陷陣而成為職場中的領軍人物，你們充滿朝氣活力，並且敢於嘗試、不怕犯錯，很年輕就有機會在職場中嶄露頭角，只是也容易因為衝得太快，耐心不足而遭遇挫折，通常要到中年以後才會逐漸穩定，你們的貴人運也相當不錯，中年後有機會成為了不起的人物。

生肖「虎」

生肖「虎」的朋友坦蕩磊落、獨立自信，是長官和長輩最喜歡的那種晚輩，你們熱情又勇敢，有越挫越勇的氣勢與決心，因此常在重要的職位上擁有一席之地，成為中高級管理者的機率非常高，不過，也因為年輕時愛強出頭，爬得高也摔得越慘，反而年長後職場運會越來越好。

生肖「豬」

生肖「豬」的朋友，工作時總是細心又冷靜，人際關係也處理得很好，可以在險惡的職場生存下來，即使有時向前衝的動力不足，但常常會有貴人相助，往往能遇到「無心插柳柳成蔭」的好機運，只要循序漸進，就有機會在職場上爬到高位，而且是最快速爬到高位的職場幸運兒。

ET快訊
江蕙封麥9年罕見喊話張學友：想再跟你合唱
救護車拚命叭！小客車一直擋　阿嬤駕駛現身：我當時很緊張
快訊／陸准飛新疆空域　華航長榮：已取得許可
獨／孫安佐在普吉島被警帶走3次　狄鶯從醫院把他領回
獨／身高沒160被迫退訓！正妹打贏憲法官司：沒規畫再當消防員
快訊／孫安佐呼麻露下體首發聲！
高職女遭霸凌離世！盧秀燕自曝「進職場被霸凌」：不會這樣算了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

行動挺花蓮！台中媒介120旅遊團　雲林苗栗推縣民遊花補助

明起變天！「馬力斯」餘威讓梅雨鋒面更猛　豪雨周日灌全台　

睽違4年！基隆海上龍舟競賽慶端午　副市長邱佩琳點睛開光祈福

是結束也是開始！紙風車「368藝術工程」啟動第3輪　加入永續議題

傳兩岸關係緊繃「陸不給飛新疆空域」　華航長榮澄清：已取得許可

12星座一週運勢！天蠍閃閃發光　天秤忙碌

被王義川監控爭議掃到！疾管署急澄清：「疫情細胞簡訊」個資已刪

一手創辦台積電　張忠謀92歲「第一次逛夜市」！網笑：感謝黃仁勳

不用怕失業！「職場運超旺」TOP5生肖　升官加薪樣樣來

高雄女神安芝儇來了！明登愛河龍舟前哨戰　現身開幕演出應援

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

小王子來了！女CEO懷第三胎　兩女兒摸肚甜喊：弟弟我愛你＞＜

Jasper「講法文拋媚眼」被陳小春虧　最愛弟弟：媽媽會說我壞話XD

準爸媽餵性別揭曉蛋糕　阿金一口吞連渣也看嘸

陳沂練好《戀愛達人》：等祥祥♥　SWAG首戰..前蛙兵拿棒打屁股

小蝙蝠掉泳池！她跳水救援　餵奶再「掛抹布」助回媽身邊

行動挺花蓮！台中媒介120旅遊團　雲林苗栗推縣民遊花補助

明起變天！「馬力斯」餘威讓梅雨鋒面更猛　豪雨周日灌全台　

睽違4年！基隆海上龍舟競賽慶端午　副市長邱佩琳點睛開光祈福

是結束也是開始！紙風車「368藝術工程」啟動第3輪　加入永續議題

傳兩岸關係緊繃「陸不給飛新疆空域」　華航長榮澄清：已取得許可

12星座一週運勢！天蠍閃閃發光　天秤忙碌

被王義川監控爭議掃到！疾管署急澄清：「疫情細胞簡訊」個資已刪

一手創辦台積電　張忠謀92歲「第一次逛夜市」！網笑：感謝黃仁勳

不用怕失業！「職場運超旺」TOP5生肖　升官加薪樣樣來

高雄女神安芝儇來了！明登愛河龍舟前哨戰　現身開幕演出應援

台青走進全球最大茶海　「哇」出聲嘆非常浪漫

露營車渡假村菜餚全韓文說明　釜山獅友大讚貼心超國際化

《九龍城寨》王九來了！伍允龍被認成郭富城　笑談粉絲「沒劉俊謙多」

艾瑞絲成功甩肉3公斤！　被媽嫌胖曝理想體重：繼續努力

治療師變狼！患者車禍手受傷「他摸乳頭」復健　女報案崩潰搥牆

藍要官員舉手答「是否擔心反質詢」　卓榮泰急制止暗酸：這樣沒紀錄

肌膚質感再提升！夏季5款面膜推薦　一敷修護超有感

黨員被提名考試委員！國民黨不知情　要求主動說明理由

曾頌恩腿傷OK　平野惠一笑：恢復能力超強

行動挺花蓮！台中媒介120旅遊團　雲林苗栗推縣民遊花補助

孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下

生活熱門新聞

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

雨彈開轟！北北基14縣市大雨特報　下到入夜

2縣市大雨！　短命颱「馬力斯」今生成將影響台灣

一進北捷車廂「每個人超困惑」　全場炸鍋：矮子的惡夢

20萬遊瑞士「司機連人帶車被抓走」　台團慘丟包！

醫曝爬樓梯2錯誤姿勢　超多人做錯

超哥揭祕監獄美食　創意料理蹦粥獲讚

女友帶8家人蹭吃喜酒　他氣炸分手

即／2縣市大雨特報！最新警戒區域曝

快訊／「馬力斯」輕颱生成了！最新路徑出爐　明後天轟豪雨

快訊／國家警報響了！大雷雨轟2地　暴雨警戒區出爐

快訊／23:52花蓮近海規模5地震　最大震度3級

更多熱門

相關新聞

桃花朵朵開！6月桃花爆棚TOP3星座

桃花朵朵開！6月桃花爆棚TOP3星座

6月即將來臨，想脫單的朋友看過來，《科技紫微網》整理出「6月桃花爆棚」TOP3星座，這三個星座特別受到愛神眷顧，快來看看自己是不是這個幸運兒！

壯世代重返職場！穩定就業6個月再領6萬元

壯世代重返職場！穩定就業6個月再領6萬元

4個月換7份工作！她嘆「說好不加班、同事好相處」

4個月換7份工作！她嘆「說好不加班、同事好相處」

超卒仔！愛情逃兵慣犯TOP3星座

超卒仔！愛情逃兵慣犯TOP3星座

未來三周「超強運三生肖」

未來三周「超強運三生肖」

關鍵字：

生肖職場升官加薪科技紫微網

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」

胡瓜求償5200萬元民視有信心免賠

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕

獨／前職棒球星逼隊友妻口愛！入監編號「3754」

登機時「空服員打招呼」隱藏用意曝

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

大陸再出招！宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

「猛鬼大樓」死逾30人　北市府要拆了

奇葩走私！空姐直腸塞入1公斤黃金

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

黃仁勳寫Email不超過6行？爆全公司都得遵守

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

地基已掏空　南投貨車經過墜百米深谷釀1死

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

更多

最夯影音

更多

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面