不用怕失業！「職場運超旺」TOP5生肖　升官加薪樣樣來

▲好想升官加薪？來看看自己的職場運旺不旺。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

你在職場上是一帆風順的人嗎，還是總被長官罵到臭頭的社畜可憐人？《科技紫微網》整理出「職場運超旺」TOP5生肖，升官加薪樣樣來，完全不用怕失業，快來看看自己有沒有上榜！

生肖「龍」

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖「龍」的朋友，經常受到長官喜愛，因為責任心非常強，長官總是能安心的把艱難任務交給你們，你們每次都能不負眾望完成任務，而且讓長官相當滿意，因為你們的積極努力，在職場中容易受到欣賞與支持，能夠往高峰一路攀爬，由於你們敢闖敢拼又有擔當，也會獲得貴人提拔，成為中高級管理者，可以說是職場常勝軍！

生肖「狗」

生肖「狗」的朋友勤奮踏實，有頑強的生存能力，你們的事業心很強，屬於默默奮鬥類型，不達目的誓不罷休，這股韌性，讓你們在職場上一路往前衝，你們勤奮努力又堅守崗位，加上滿腔的服務熱忱，有升官加薪的機會時，你們都會出現在名單上，再加上你們待人友善、注重人脈，在人際複雜的職場中總能脫穎而出，成為職場佼佼者。

生肖「馬」

生肖「馬」的朋友積極主動，而且做事速度相當快速，容易因為衝鋒陷陣而成為職場中的領軍人物，你們充滿朝氣活力，並且敢於嘗試、不怕犯錯，很年輕就有機會在職場中嶄露頭角，只是也容易因為衝得太快，耐心不足而遭遇挫折，通常要到中年以後才會逐漸穩定，你們的貴人運也相當不錯，中年後有機會成為了不起的人物。

生肖「虎」

生肖「虎」的朋友坦蕩磊落、獨立自信，是長官和長輩最喜歡的那種晚輩，你們熱情又勇敢，有越挫越勇的氣勢與決心，因此常在重要的職位上擁有一席之地，成為中高級管理者的機率非常高，不過，也因為年輕時愛強出頭，爬得高也摔得越慘，反而年長後職場運會越來越好。

生肖「豬」

生肖「豬」的朋友，工作時總是細心又冷靜，人際關係也處理得很好，可以在險惡的職場生存下來，即使有時向前衝的動力不足，但常常會有貴人相助，往往能遇到「無心插柳柳成蔭」的好機運，只要循序漸進，就有機會在職場上爬到高位，而且是最快速爬到高位的職場幸運兒。