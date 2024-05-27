超卒仔！遇到感情挑戰就退縮　「愛情逃兵慣犯」TOP3星座

▲在感情中遇到挑戰時，你會選擇解決問題還是退縮逃避？（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

你在愛情中常常當逃兵嗎？有些人在感情中遇到挑戰時，會積極努力解決問題，但有些人卻會選擇退縮逃避，《科技紫微網》整理出「愛情逃兵慣犯」TOP3星座，快來看看自己跟另一半有沒有上榜！

水瓶座

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水瓶座在感情中非常謹慎，他們會花大量時間默默觀察對方、分析情感的利弊，但無論如何，他們都會將情感深藏在心底，並且很難直接表白，水瓶座在面對深層情感時，特別害怕受到傷害，容易產生逃避心理，他們越是喜歡一個人，越會躲避自己的感情，不輕易展露自己內心的一面。因此，即使他們深愛著對方，卻會常常說反話，表現出淡漠與不在乎的態度。

雙子座

雙子座在愛情中常常搖擺不定，他們很難全心全意去愛一個人，直到確定對方的真心，不過，選擇「唯一」的對象會讓他們感到壓力，只有在有備胎的情況下，他們才能找到安全感，當他們遇到強大的外在壓力，例如親友不看好、心儀對象無正向回饋、被迫做出選擇等等情況時，他們就會很容易放棄，這就是雙子座，他們想要愛，但又害怕深陷其中。

射手座

射手座熱愛自由，喜歡追求新鮮與刺激。愛情對他們來說，就像是一場冒險的旅程，他們會勇敢追求愛情、熱情表達自己的真情實感，但當他們必須確定一段關係並承擔起人生責任時，他們可能會感到壓力倍增，如果他們無法在自由與責任之間找到內心的平衡，他們可能會選擇自由，寧願一個人自由自在，也不想被一段感情束縛著。