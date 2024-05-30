桃花朵朵開！「6月桃花爆棚」TOP3星座 到處都是仰慕者

▲6月想要脫單嗎？快看自己有沒有被愛神眷顧到。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

6月即將來臨，想脫單的朋友看過來，《科技紫微網》整理出「6月桃花爆棚」TOP3星座，這三個星座特別受到愛神眷顧，快來看看自己是不是這個幸運兒！

獅子座

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6月的獅子座魅力四射、桃花朵朵開，不管在哪都會有桃花出現，無論在工作場合或是朋友聚會，都能吸引異性目光，你們會明顯感受到，有許多追求者圍繞在你身邊，對的人可能就在其中，當遇到對的人時，建議可以直接主動出擊，勇敢表達自己的心意，順利脫單沒有問題，可以和喜歡的人一起甜蜜享受兩人世界、幸福滿滿。

巨蟹座

巨蟹座6月的愛情運也是旺到不行，你們的溫柔與細膩會吸引到很多仰慕者，尤其是單身的巨蟹座，6月有機會找到自己心中理想的對象，透過家庭聚會或朋友的介紹，你們會碰到讓自己出乎意料的對象，而且會一拍即合，立刻擦出愛的火花，你們會覺得這就是命中註定的那個人，甚至會想往下一階段邁進。

雙子座

6月的雙子座，愛情運勢如日中天，甜蜜幸福就在眼前，單身的人可能會在社交場合或朋友聚會中遇到真愛，你們可以參加一些有趣的活動，增加遇見心儀對象的機會，你們的機智與幽默會為你們帶來無數的愛情機會，尤其你們的個性靈活多變，將會吸引到與你們志趣相投的人，好好把握機會成功脫單。