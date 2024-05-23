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家樂福深耕台灣35年！物超所值的購物選擇　滿足美好生活體驗

▲▼家樂福,非籠飼雞蛋,A.A無添加自製烘焙,動物福利標章認證,線上購物,全通路。（圖／家樂福提供）

▲家樂福深耕台灣35年，打造全通路要給所有消費者滿足美好生活的體驗。

圖、文／家樂福提供

「歡迎回家，家樂福」這不只是口號，更說明家樂福以消費者需求為本的初衷，就像家一樣陪伴在每個人身旁。自1989年家樂福在台灣經營第一家量販店，迄今全台已超過300家店，這35年來家樂福持續不斷洞察消費者行為的變化，從大型量販店、深入社區的超市到隨時可採買的家樂福線上購物、家速配等不同型態，最終打造多元化的全通路（OMNI-CHANNEL），為的就是要滿足消費者360度全方位的購物服務體驗。

▲▼家樂福,非籠飼雞蛋,A.A無添加自製烘焙,動物福利標章認證,線上購物,全通路。（圖／家樂福提供）

2018啟動食物轉型計畫　持續推廣安全飲食、永續共好理念

擁有通路優勢的家樂福，透過通路的力量，領先業界積極倡議食物轉型、動物福利及友善環境等永續相關議題，為消費者提供價格合理、可靠和優質的食品。家樂福選擇從產業鏈根本改變，包括2018年領先其他通路開始推動「非籠飼雞蛋」，強調「有快樂的雞，才有勇健的蛋」，改善母雞的飼養環境，同時支持並要求落實動物福利，更在賣場設置非籠飼雞蛋專區，迄今在架上有多種品牌的非籠飼雞蛋供消費者挑選。

▲▼家樂福,非籠飼雞蛋,A.A無添加自製烘焙,動物福利標章認證,線上購物,全通路。（圖／家樂福提供）

除此之外，能清楚溯源產銷履歷的有機蔬果、在地生產與友善環境耕種、A.A無添加自製烘焙、動物福利標章認證…家樂福在不同方面實踐「每個人都值得最好的，尤其是給最愛的家人」的原則，深信讓商品更永續，也會讓消費者更健康，人與動物的生命都會更美好。

▲▼家樂福,非籠飼雞蛋,A.A無添加自製烘焙,動物福利標章認證,線上購物,全通路。（圖／家樂福提供）

家樂福延續2018年的食物轉型計畫，2023年串聯消費者力量推動「從i開始 我就是影響力」一系列永續行動。同時賣場裡的標示更容易幫助消費者對於商品做出需求的選購，商品價格牌上的「從ｉ開始」標示，說明這是友善環境的商品，消費者只要認明價格牌上的標示，不僅看到價格，也能明白商品的「價值」，輕鬆辨識、直觀選擇對自己跟世界更好的商品。「從ｉ開始 我就是影響力」強調每個人都能更有意識的消費，購買友善環境、動物福利商品，將消費力化成影響力，跟著家樂福一起讓世界變得更幸福。

▲▼家樂福,非籠飼雞蛋,A.A無添加自製烘焙,動物福利標章認證,線上購物,全通路。（圖／家樂福提供）

家樂福進口商品7000多種品項　讓您一秒環遊世界、品嚐道地美味

同時，許多消費者要找進口商品，第一個想到的就是家樂福。為滿足不同顧客需求及體驗道地的飲食文化，家樂福網羅法、美、英、德、義、紐澳、日韓、新加坡、東南亞等豐富進口商品及零食超過7000種品項，獨家進口的品牌與合理的價格都深受消費者喜愛。在進口商品中，尤其不能錯過紅、白酒，網友大讚價格優惠CP值高，不但消費者品味生活小確幸不用傷荷包，更是識酒老饕的指標門路。

▲▼家樂福,非籠飼雞蛋,A.A無添加自製烘焙,動物福利標章認證,線上購物,全通路。（圖／家樂福提供）

準備好探索異國風味了嗎？想要用合理的價格採購友善環境、便利及多元化的商品，歡迎回「家」！
 

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