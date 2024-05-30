陸委會：民調支持賴總統就職演說兩岸立場

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會30日公布民調結果，調查顯示，國人普遍支持總統賴清德就職演說之兩岸政策立場，堅決反對中共對台強加「一中」框架、阻隢我參與世界衛生組織活動及軍事威脅等複合性施壓。調查結果反映，台灣主流民意肯定總統對兩岸關係發展的政策主張，堅定守護國家主權及自由民主憲政體制的決心，也對中共對台施壓脅迫作為極度反感。

陸委會表示，本次調查針對賴總統就職演說探詢民眾看法，7成5以上支持總統強調新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀（75.1%），近8成支持積極落實「和平四大支柱行動方案」（79.5%）。8成以上支持總統主張中華民國台灣的未來，由2,300萬人民共同決定（88.5%），任何政黨都要反併吞、護主權（83.0%），及呼籲中國大陸停止對台文攻武嚇，致力維持台海及區域和平穩定（85.0%）；正視中華民國存在事實，與台灣民選合法政府，在對等、尊嚴原則下，以對話取代對抗、交流取代圍堵（85.7%）；支持兩岸先從重啟雙邊對等的觀光旅遊、學位生（陸生）來台就學，一起追求和平共榮（80.2%）。

▼總統賴清德出席就職典禮。（圖／記者李毓康攝）



陸委會指出，調查也顯示，台灣民眾對中共政治主張及脅迫作為表達堅決反對。7成5以上不認同中共稱「大陸與台灣同屬一個中國，台灣是中國的一部分，反對台獨分裂和外來干涉」（76.6%）；近9成反對中共長期對台軍事威脅、經濟脅迫及拉攏我邦交國與我斷交（89.0%），反對共軍機艦在我周邊活動，甚至刻意超過海峽中線（89.7%）。對於今年我參與WHA，近8成不認同中共指台灣無法參與世界衛生組織活動，是因拒絕體現「一個中國原則」的「九二共識」（78.8%）；近9成支持政府主張台灣人民有權享有與世界上所有人民一樣的健康權益，不應該被排除在世界衛生組織等全球健康體系外（87.9%）。

陸委會強調，台海的和平穩定需要雙方共同維護，政府將繼續在中華民國憲政體制下，依據台灣主流民意，穩健推動兩岸政策，也呼籲對岸停止對台各種不理性的作為，用心體會賴總統就職演說所釋出的善意，正視「兩岸互不隸屬」的客觀事實，及台灣人民對於民主價值與生活方式的堅持，才能為雙方良性互動創造條件。

本項調查是陸委會委託益普索市場研究公司，在113年5月23日至26日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,073份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。