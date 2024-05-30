陸委會：台灣已有11萬團客赴陸　對岸「一團沒放」還軍演！

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

赴中國大陸團客禁令仍未鬆綁，陸委會發言人梁文傑30日表示，台灣今年3月到5月，赴陸的團客超過11萬人，但大陸卻還是一團都沒放，在這樣的情況下，又有軍演、WHA的打壓等，這都是必須考慮的。

梁文傑在陸委會的記者會上提到，長期以來，他們一直想讓兩邊的旅遊團正常化，但現實上遇到了種種障礙，包括去年8月就已經宣布歡迎大陸的團客能來台灣，但是一直遲遲沒來，「今年我們三月到五月，組團赴陸大概有11萬人，但是相對的今年3月到5月，大陸方面還是沒有讓任何一團旅客來台灣。」

梁文傑指出，在這樣的狀況之下，也必須要考慮到最近的一連串情勢，包括上周的軍事演習，我方在WHA受到的打壓，還有大陸方面刻意要求台灣藝人表態等，「也要考慮到台灣旅客赴陸時，有一些權利義務可能要照顧到的。」

梁文傑說，現在也有一些「表面的自由行」，實際上是到了大陸以後，又再當地組團，意外發生之後，旅客就沒有保障。

至於先前報名但尚未出發的團客，梁文傑強調，根據旅行業告知，目前大概還有兩萬人，約1000團沒消化完畢，現階段會讓他們有機會可以消化，可以正式組團過去，這樣跟旅行社的權利義務才有保障，不會到了大陸，才以散客名義再組團，「所以我們現在，還是先以目前還沒消化的團消化為主。」