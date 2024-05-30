王義川陷監控疑雲！國民黨嗆行使「調查權」　周一先邀NCC專報

▲王義川日前表示可以透過手機訊號定位，分析在立院集會的群眾年齡。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前自爆，可透過基地台比對參加群眾運動者的手機訊號，引發藍白兩黨質疑侵害人權。國民黨揚言擬在《立法院職權行使法》生效後，正式動用「調查權」，未來有機會看到王義川以證人身份，被找來調查委員會。但在此之前，交通委員會下周一已排定「國家機器以手機定位分析個資特性的方式侵犯人民權益」的專案報告，邀請NCC、數位發展部、法務部、中華電信以及相關單位說明。

王義川於政論節目稱，可用手機訊號定位分析「青鳥行動」群眾年齡，遭質疑監控人民，台北地檢署昨29日主動分他字案展開調查，了解有無違反《通訊保障及監察法》。不過，王義川深夜再度透過Threads貼出一則「台中市景點人流分析」資訊，當中包括遊客人次、年齡、性別、留宿率等資訊。他並表示，歡迎大家來台中玩。

國民黨揚言要查此事，擬動用《立法院職權行使法》中的調查權，不過，行政院日前已表態會提出覆議，假如行政院提出覆議，15日內要在立法院處理，待處理完畢以後，總統才能在10日內來簽署，於3日後公告，生效時間恐拖過本會期，這也代表王義川電信監控疑雲，不會在本會期就開始調查。

對於北地檢署昨天分他字案偵辦，藍委黃健豪說，王義川有義務對國會說明如何取得這些資料，以及用什麼途徑、管道取得個資，這是很重要的環節；有沒有罪就交由北檢認定。

對於該法生效恐拖過本會期？黃健豪則指出，《立法院職權行使法》第46條規定，調查委員會或調查專小組，要在立法院的會期中成立，這也代表要拖到下會期才可能行使調查權。

國民黨團書記長洪孟楷表示，下周一已經請交委會召委陳雪生排定國家通訊傳播委員會（NCC）進行「國家機器以手機定位分析個資特性的方式侵犯人民權益」的專案報告，邀請NCC、數位發展部、法務部、中華電信以及相關單位說明。

