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社會 社會焦點 保障人權

王義川爆「手機定位分析群眾」　北檢分案查是否違反《通保法》

▲▼ 0517 民進黨譴責國民黨暴力記者會-王義川。（圖／記者黃克翔攝）

▲王義川自爆取得手機定位分析出的陳抗群眾個資引發通訊監察保障疑慮。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

民進黨政策會執行長王義川在政論節目上爆料，透過手機訊號定位分析，過去幾天立院進行國會職權法案審理時，院外參與「青鳥行動」的群眾年齡層，與之前太陽花學運群眾沒有重疊，引爆在野砲轟質疑政府監控人民。台北地檢署29日主動分他字案，由檢肅黑金專組擅長偵辦網路犯罪的檢察官展開調查，了解有無違反《通保法》情事。

王義川27日在三立電視台的「新台灣加油」節目中爆料，表示透過手機訊號定位，分析過去幾天在立法院外陳抗的群眾年齡，並與5月19日民眾黨在民進黨中央黨部前舉辦的遊行進行比對。

同場節目來賓、國民黨立委陳玉珍事後表示，「十分恐怖與震驚，難道老大哥還在？」陳玉珍質疑，如果民進黨政府真的用電信來偵查誰有參加群眾運動，誰沒參加群眾運動，將是對台灣人權的大倒退。陳要求檢調應主動介入調查此案，「這比查水表還恐怖」。

王義川曾回應表示，他指的是「手機信令資料分析方法」，是商業活動調查的基本方法，新北耶誕城也是以此進行大數據分析，如果不懂，可以問一下新北市交通局，並稱台灣燈會也是如此。

但新北市交通局表示，大型活動期間，會要求主辦單位向電信公司購買手機信令訊號，藉以統計推估人潮，但資料已經去個資化，無法進行不同時間、不同活動個資差異或重複的分析。台北市觀傳局長王秋冬接受議員質詢時說，「因為相關基地台操作都在電信公司手上，電信公司相關作為也會受到很嚴格要求，所以除非是有特別的介入，否則不應該是這樣，我們市政府是不可能做到這樣程度的。」

面對雙北市府都否認有辦法透過手機訊號取得人民個資，在野黨與名嘴開始質疑並公開告發王義川取得的資料來源，民眾黨團主任陳智菡也批評，為何民進黨可用手機訊號監看人民行動，「誰允許你們假借活動之名，行蒐集個資、監控人民行動之實？」

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