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台中春水堂、築間、大買家大舉招兵買馬　薪資最高上看58K

▲春水堂宣布調薪。（圖／記者游瓊華攝）

▲連鎖茶飲品牌春水堂與其他業者受邀參加市府聯合徵才活動，薪資上看4萬4000元。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

畢業生注意！正值6月畢業季及暑期打工熱潮，台中市勞工局舉辦6月系列徵才活動，邀集築間餐飲、大買家及春水堂等70家次廠商共襄盛舉，辦理30場徵才活動，提供逾3000個優質職缺，築間最高薪資5萬8000元；大買家行銷企劃也上看5萬元，求職民眾可把握機會。

勞工局長林淑媛表示，勞工局今年推出「青秀樂台中 就業成功」2.0全面升級方案，提供求職三階段12項就業促進服務，包含職業適性診斷、履歷健診、面試技巧指導及職場體驗等，並輔以「青年就業金安薪方案」提供跨域補助金、職場學習適應金及上工獎勵金，協助青年排除就業障礙並鼓勵穩定就業，歡迎青年朋友多加運用。

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▲▼台中周六舉辦徵才，開出1800個職缺，月薪最高7萬，大立光電、王品都來了。（圖／台中市政府提供，下同）

▲台中市政府將辦理30場徵才活動，提供逾3000個優質職缺。（圖／資料照片）

林淑媛補充說明，市府鼓勵企業改善工作環境並釋出優質職缺，此次「富市台中 就業成功」6月系列徵才活動，邀請連鎖火鍋品牌「築間餐飲」開出薪資上看5萬8000元的區主管職缺，中陽集團旗下的「大買家」開出薪資上看5萬元的行銷企劃專員職缺，國際連鎖餐廳「春水堂」提供薪資最高4萬4000元的餐飲服務人員，歡迎求職民眾把握面試機會。

台中市就業服務處補充，6月8日於豐原區南陽里活動中心辦理山線地區暑期打工徵才、6月15日上下午於台中就業服務站辦理暑期打工徵才，提供青年安心求職職缺與工作內容；另外6月28日於南區公所辦理南區徵才，詳情請至台中市就業服務處官網查詢。

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勞工局徵才就業春水堂築間

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