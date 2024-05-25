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3屁孩爬捷運站屋頂「翻欄杆教逃票」恐挨罰7500　再付50倍票價

▲▼捷運屁孩 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲少年爬上高雄捷運獅甲站的屋頂。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄3名15歲的少年模仿外國跑酷運動，竟攀爬上捷運獅甲站體的屋頂，後來更在捷運內任意跨越柵欄出站，說要「教你們怎麼搭捷運」，還拍影片上傳引發譁然，捷運警察隊獲報立即調閱相關監視影像，今（25）日下午循線找到3名涉案的少年，將依違反大眾捷運法予以開罰1500到7500元。

▲▼捷運屁孩 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲少年站在捷運站的屋頂。（圖／翻攝自記者爆料網）

網友在IG上PO出一段影片，影片中一群年輕人在高雄捷運獅甲站的建物上攀爬，被警衛發現後才下來，影片的後半段，他們還被拍到在站內翻越柵欄，疑似逃票。

▲▼捷運屁孩 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲少年在捷運站內翻越欄杆。（圖／翻攝自記者爆料網）

高雄市捷運警察隊表示，他們在25日中午接獲高捷文化中心站的報告，發現有兩名少年的特徵與涉案人相符，他們立即通報捷運警察隊，並在14時08分左右，在美麗島站將涉案人攔下。

▲▼捷運屁孩 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲捷運警察隊攔下涉案的少年。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

涉案的3名少年分別為洪姓少年（15歲）、楊姓少年（15歲）及吳姓少年（15歲）。據瞭解，他們結伴外出遊玩因無聊，所以模仿外國跑酷運動而去攀爬捷運站體屋簷。

▲▼捷運屁孩 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲捷運警察隊攔下涉案的少年。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

根據影片內容，3名少年均已違反大眾捷運法第50條1項3款規定，可處1500元以上、7500 元以下罰鍰。另於站體內跨越柵欄出站部分，也已違反大眾捷運法第50條1項4款規定，可處1500元以上、7500元以下罰鍰。同時，影片中少年任意跨越柵欄出站之逃票行為，由高捷公司依規定追繳應補票價外，並應支付票價50倍之違約金。

警方表示，3人在獅甲站跨越車站後又返回，這部分的違約金要如何計算，須由高捷公司認定。

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