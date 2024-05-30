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英國正式解散國會　蘇納克「濕身拚了」！宣布提早7月大選仍被看衰

▲▼英國首相蘇納克22日在唐寧街（Downing Street）官邸外宣布7月4日舉行大選。（圖／路透）

▲英國首相蘇納克22日在唐寧街（Downing Street）官邸外宣布7月4日舉行大選。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）近期在民調下滑之際，於22日宣布將在7月4日舉行大選，形同將英國選舉日提前了數月，並獲得了國王查爾斯三世批准解散國會下議院。據報導，英國下議院已於24日休會並在今天（30日）正式解散，蘇納克則將繼續留任，直到選後組成新內閣。

根據法新社等外媒報導，依照英國規定，國會須在大選開始前25個工作天自動解散，所有下議院650個議員席位將形成空缺。不過，由於英國上議院是委任議席，因此上議員和包含首相在內的所有內閣大臣仍保留現有席位，直到下一屆國會組閣完成。

蘇納克22日在將他徹底淋濕的一陣大雨之中宣布，英國預計在7月4日提前舉行大選，此舉被視為政治豪賭，目的是在保守黨民調下滑之際，以提前選舉日來拉抬聲勢。報導稱，英國執政的保守黨在5月初的地方選舉中表現不佳，不僅民調支持度的百分比以2位數大幅落後在野黨工黨，還面臨著大批議員的流失，一旦7月大選失利，保守黨將結束長達14年的執政地位。

▲▼英國首相兼保守黨黨魁蘇納克（Rishi Sunak）23日前往伊肯斯頓（Ilkeston）舉辦競選活動，與物流配送服務人員進行現場問答。（圖／路透）

▲蘇納克23日前往伊肯斯頓（Ilkeston）舉辦競選活動，與物流配送服務人員進行現場問答。（圖／路透）

據報導，目前已有129名英國議員宣布不再尋求競選連任，其中有多達77名是保守黨議員，這在執政黨中是前所未有的情況。此外，部分打算再次參選的保守黨議員則對於突然宣布提前大選日期感到不悅，甚至在公開場合表達了他們的不滿。目前距離選舉日大約還剩下5周可進行競選活動。

報導指出，在正式敲響選戰後，蘇納克走遍全國宣傳，將保守黨塑造為「安全」的選擇，但他的競選活動在一開始就遇到問題，包含他參觀了鐵達尼號建造地點，被人們拿來比喻他的領導能力宛如駕駛一艘即將沉沒的船。蘇納克宣布選舉日當天的傾盆大雨也被視為不祥之兆。

在年長者選民與右翼支持者的呼聲中，蘇納克承諾恢復國民服役（national service）計畫，強制所有年滿18歲者入伍一年或每個月選一個週末到警消等非軍事組織做志工服務，他還會為請領養老金對象提供24億英鎊的稅收減免。

▲▼英國工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）29日出席競選活動，在工黨民調大幅領先保守黨的氣勢下，他有望在7月大選中成為下任英國首相。（圖／路透）

▲英國工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）29日出席競選活動，在工黨民調大幅領先保守黨的氣勢下，他有望在7月大選中成為下任英國首相。（圖／路透）

儘管如此，民調仍顯示，工黨的平均投票支持率為45%，保守黨為23%，這表明在簡單多數決（過半數決）的投票制度下，工黨將會取得大勝。

長期處於反對黨地位的工黨如今有機會回歸執政，現任黨魁是前人權律師施凱爾（Keir Starmer），他與蘇納克的首場電視辯論將於當地時間6月4日登場。工黨正試圖利用公眾對保守黨的厭倦情緒，尤其是保守黨自2016年以來已換過5任首相，面臨了一系列醜聞和經濟困境，但與此同時，工黨內部長期存在的派系分裂問題也正在逐漸暴露出來。

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