　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國首相蘇納克宣布7／4舉行大選　英王允解散國會

▲▼英國首相蘇納克22日在唐寧街（Downing Street）官邸外宣布7月4日舉行大選。（圖／路透）

▲英國首相蘇納克宣布7月4日舉行大選。（圖／路透，下同）

文／中央社

英國首相蘇納克22日在唐寧街（Downing Street）官邸外宣布，新一輪大選將於7月4日舉行。他透露，他稍早已依循慣例，請求英王查爾斯三世（King Charles III）解散國會，並已獲應允。

英國國會原定下週休會，但現在可能取消，以儘快完成審查、或決定放棄仍待審的近30項法案。

根據英國制度，大選日期由首相拍板定案，但需提早至少25個工作天宣布。

英國上一次舉行大選是2019年12月12日。依照英國慣例，國會議員任期最多5年，由首次開議日起算。2019年選出的國會議員於該年12月17日第一次集會，因此最晚今年12月17日即必須終止任期。一般而言，新一輪大選需於國會解散25天後舉行（扣除假日），也就是這一次大選不得晚於明年1月底登場。

面對各界猜測大選日期，蘇納克（Rishi Sunak）一直到22日中午在國會「首相答問」期間都不願鬆口，到底計畫何時舉行大選。他重申此前說法，他預設大選將於「今年下半年」舉行。

不過，政壇和媒體圈依然不排除大選有可能在夏季舉行，更何況7月或8月也落在「下半年」。

▲▼英國首相蘇納克22日在唐寧街（Downing Street）官邸外宣布7月4日舉行大選。（圖／路透）

英國國家統計局（ONS）22日公布，英國4月通貨膨脹年增率下滑至近3年來最低點，消費者物價指數降至2.3%，趨近英國央行英格蘭銀行（Bank of England）通膨率2.0%的目標。這消息有助為執政的保守黨拉抬聲勢，也有助蘇納克再一次說服選民，他領導的政府正為民眾解決問題，而時間確實可證明政績。

上午蘇納克可能宣布今年夏季舉行大選的傳聞甚囂塵上。隨著外交大臣卡麥隆（David Cameron）、國防大臣夏普斯（Grant Shapps）、財政大臣韓特（Jeremy Hunt）等高階官員紛紛臨時宣布行程異動，以趕赴下午在首相府舉行的內閣會議，大選將於夏季登場的傳聞更是滿天飛。

▲▼英國首相蘇納克22日在唐寧街（Downing Street）官邸外宣布7月4日舉行大選。（圖／路透）

根據各項民調，保守黨目前與主要在野黨工黨的支持率差距可多達20個百分點。經濟數字有好轉趨勢、國內能源供應價格回穩，以及在世界局勢日益嚴峻的背景下主打保守黨擅長的國防安全議題，相關策略和因素是否有助保守黨逆轉選情，值得觀察。蘇納克22日說，他對勝選有信心。

ET快訊
「中捷3刀男」遭法院羈押
阮經天媽媽過世！悲痛暫停活動
天道盟精神領袖吳桐潭癌逝！
簡郁紘「出門倒垃圾」落網！室友嚇喊：怎那麼多警察

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「9成先進晶片台廠生產，風險太高」imec執行長：提供誘因很重要

英國首相蘇納克宣布7／4舉行大選　英王允解散國會

日本傳奇大胃王「小林尊」宣布退休　自爆吃壞大腦讓食慾完全消失

路透民調：拜登「支持率剩36%」跌至低點　對戰川普連任前景堪憂

停車場撿到1分錢　男用它刮彩券竟「刮中千萬頭獎」！一夕變身富豪

TikTok被爆全球大裁員　距拜登簽署「封殺法案」不到1個月

14歲少女遭兄弟性侵！完事「塞火爐活活燒死」　2人判死7人無罪釋放

男友拿「前女友」的戒指求婚！她收下才知是二手婚戒　委屈討拍

CNN報導「521包圍立法院」：賴清德政府面臨挑戰

多國承認巴勒斯坦國！　以色列怒轟：這是對哈瑪斯的獎勵

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

中捷砍人新畫面曝光！黑衣大叔擋下兇嫌揮刀　全場讚爆「英雄」

黑衣叔擋揮刀中捷嫌　英勇挺身為護家人！

高空急墜6千英尺！　新航乘客曝亂流瞬間

中捷3刀男移送畫面曝光！　坐輪椅上警車「拒夜間警詢」

長髮哥「戰袍洗3次才乾淨」　女友曝腥味濃到吐但有成就感

「9成先進晶片台廠生產，風險太高」imec執行長：提供誘因很重要

英國首相蘇納克宣布7／4舉行大選　英王允解散國會

日本傳奇大胃王「小林尊」宣布退休　自爆吃壞大腦讓食慾完全消失

路透民調：拜登「支持率剩36%」跌至低點　對戰川普連任前景堪憂

停車場撿到1分錢　男用它刮彩券竟「刮中千萬頭獎」！一夕變身富豪

TikTok被爆全球大裁員　距拜登簽署「封殺法案」不到1個月

14歲少女遭兄弟性侵！完事「塞火爐活活燒死」　2人判死7人無罪釋放

男友拿「前女友」的戒指求婚！她收下才知是二手婚戒　委屈討拍

CNN報導「521包圍立法院」：賴清德政府面臨挑戰

多國承認巴勒斯坦國！　以色列怒轟：這是對哈瑪斯的獎勵

高雄社宅警鈴狂響！原因竟是「沐浴乳太香」氣炸住戶　市府回應了

快訊／台南市楠西區民宅凌晨驚傳火警　平房濃煙明火竄出

殺人未遂逃犯「躲藏宿舍」　室友：他說是林口來的，借菸又借錢

國小生把「蠶寶寶」忘在超商　店員買桑葉代養4天！崩潰PO尋人啟事

中捷砍人「防身噴霧有用嗎」？　眾人熱議：噴到臉有用卻藏缺點

「9成先進晶片台廠生產，風險太高」imec執行長：提供誘因很重要

高雄倉庫暗夜火警！鐵皮屋起火「連燒3棟」　警消緊急到場

英國首相蘇納克宣布7／4舉行大選　英王允解散國會

大聯盟表達意願　經典賽資格賽有望在台北大巨蛋

民進黨女黨工爆性騷掀Metoo浪潮　反遭名導提告「哭了好久」

凱蒂挑戰16蹲太浮誇！ 累趴在地...隊友都笑翻

國際熱門新聞

日本傳奇大胃王「小林尊」宣布退休

兄弟性侵14歲少女　完事塞火爐活活燒死

新航空姐撞到滿臉血　乘客1死、7重傷

英跳水男神下海Onlyfans！賣裸照籌奧運資金

imec執行長：台積電海外生產誘因很重要

她狂推搭機1睡姿　專家：恐雙腿骨折

TikTok被爆全球大裁員！

英國首相蘇納克：7/4將舉行大選

3招分辨女伴是不是「假高潮」

CNN報導521包圍立法院！

拜登支持率剩36%跌至低點　連任前景堪憂

海鮮餐廳推「蝦子吃到飽」慘虧95億破產

男撿到1分錢　用它刮彩券竟刮中千萬頭獎

搭飛機睡不好！專家教你4步驟秒入睡

更多熱門

相關新聞

蘇納克點名中國為威權軸心國　陸使館回嗆

蘇納克點名中國為威權軸心國　陸使館回嗆

英國首相蘇納克23日說，由俄羅斯、伊朗、北韓、中國等組成的「威權國家軸心」（an axis of authoritarian states）日益強勢，且與它們各自的代理人正以更快的速度，同時間在更多地點造成更多的不穩定。對此，中國駐英國大使館回嗆蘇納克「在為增加軍費尋找藉口」，「英國當前的政府在國際上到處挑事生非，沒有任何道義可言。」

冷戰後最大規模！　英相提高國防預算至2.5％

冷戰後最大規模！　英相提高國防預算至2.5％

英相蘇納克訪德　將宣布共同開發火砲系統

英相蘇納克訪德　將宣布共同開發火砲系統

英國將援烏5億英鎊　開戰以來最大補給

英國將援烏5億英鎊　開戰以來最大補給

英軍增援中東　首相譴責伊朗魯莽

英軍增援中東　首相譴責伊朗魯莽

關鍵字：

蘇納克英國大選Rishi Sunak

讀者迴響

熱門新聞

阮經天媽媽過世！《周處》爆紅仍推戲約陪她

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日網炸了

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

星野源遭爆「外遇已婚女主播」！付10億封口

即／天道盟精神領袖吳桐潭癌逝　享壽75歲

阮經天母親離世！經紀人低調證實

兒「只戒1物」一年狂瘦20KG！無毒教母：連脂肪肝都沒了

「不想再交往第二次」星座Top 3

逃犯簡郁紘去工地2天　還沒領薪就被逮

即／極度危險犯抓到了！簡郁紘趴趴走4天新莊落網

夏筠婷認加入過SWAG「還原真相」

謝金燕最新照「瘦到不認識自己」

「又沒死人叫什麼叫」！無辜推拿店遭刷1星

殺人未遂逃犯倒垃圾被逮！室友見警嚇壞

簡郁紘逃亡4天三度變裝　落網面容曝光

更多

最夯影音

更多

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面