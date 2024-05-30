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相親醫生相見恨晚！她秒點頭嫁了「婚後怪怪的」　5年後現況淒慘

▲▼閃婚名醫，婚後5年怪怪的。（圖／翻攝自紫牛新聞）

▲男方一直偽造身分。（圖／翻攝自紫牛新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

「閃婚」後發現，所謂「優秀」的丈夫小帥（化名），其實滿口謊言，還經常因生活瑣事動手，小美（化名）訴至無錫市梁溪區人民法院要求「判離」。令庭審法官也大跌眼鏡的是，為了爭奪女兒的撫養權，小帥竟提交虛假證據，綜合種種情況，法院首次審理即判決「離婚」，還對其虛假證據的行為開出了「罰單」。

據《紫牛新聞》報導，小美和小帥經人介紹相識，當時都是離婚的狀況。小帥自稱是無錫一家三甲醫院的副主任醫師，對人也體貼，彼此還比較聊得來，有點相見恨晚之感，所以相識後沒幾個月，兩個人很快結婚。

婚後沒多久，小美生下了女兒小花，兩人的矛盾逐漸多起來，時而發生爭吵，而究其原因，主要是因為經濟上的問題。原來，小帥經常因「工作原因」早出晚歸，對家庭不管不顧，更從來沒有拿錢回家花銷。按理說，做醫生的他，工資應該也不低，但其名下既沒車也沒房，每次問其工資收入的事情，總是支支吾吾。在養育女兒的問題上，兩人也多次產生分歧，甚至在爭吵中發生肢體衝突，小帥打了小美，小美選擇報警。

就這麼磕磕絆絆，兩個人的婚姻來到了第5年，漸漸心灰意冷的小美，決定起訴到法院要求離婚，同時提出女兒小花由自己撫養，小帥每個月支付撫養費2000元（人民幣，下同）。對此，小帥表示不同意，稱女兒在自己身邊長大，感情深厚，不想因為離婚失去女兒的撫養權。

在庭審中，小帥稱自己名校畢業，在無錫市某三甲醫院工作，具有較高的學歷，有能力輔導女兒功課。他還出示了醫院的工作證，顯示是「副主任醫師」，但同時又表示自己收入不高，還需負擔與前妻所生兒子的相關費用以及贍養自己的母親，所以能拿回家的錢不多。

小美則表示，她向醫院打聽過，沒有小帥這個人，小帥在說謊。面對質疑，小帥辯解稱，他屬於另一個單位的員工，實際工作是在醫院。

▲▼閃婚名醫，婚後5年怪怪的。（圖／翻攝自紫牛新聞）

▲識別証也是網購。（圖／翻攝自紫牛新聞）

由於小帥在庭上的陳述前後矛盾、疑點較多，法官立即向相關方面進行核查。經查，小帥所述的兩家單位均沒有該員工。

庭審後，法庭再次要求小帥將職業情況如實陳述。小帥承認其沒有工作單位，識別証是他網上購買的，在庭審中出示偽造的識別証並進行虛假陳述，目的是爭奪女兒的撫養權，現在的生活來源靠母親補貼。

法院綜合小美和小帥相識戀愛的結婚過程，認為該夫妻雙方婚前基礎薄弱，相識不久即登記結婚，互相缺乏瞭解。婚後雙方為生活瑣事發生爭吵，發生肢體衝突，直至報警解決，感情較差，確認雙方夫妻感情已破裂，無和好可能。

最終，法院判決小美和小帥離婚，小花由小美撫養，小帥對小美有探望權，每月支付撫養費1000元。基於小帥在庭審中虛假陳述，行為違反了民事訴訟的誠實信用原則，妨害了正常的民事訴訟秩序，法院對小帥處以罰款。

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