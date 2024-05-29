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偷吃小24歲人妻闆娘！80歲小王狂寫詩：真情摯愛首插秧...挨告了

▲男帶妹回家偷吃，慘遭女友報復。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新北一名已婚快剪店女老闆偷吃大24歲男客，丈夫發現後將男客告上法院。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名80歲翁阿雄(化名)上快剪店剪髮，卻和小24歲的已婚女老闆小薇(化名)熱戀，還不時寫打油詩給小薇示愛說「李花春開逢暖陽，真情摯愛首插秧」、「水中打砲倍新鮮，高潮迭起爽翻天」，被小薇的丈夫發現怒告，新北地院審理，判阿雄侵害配偶權，要賠30萬元。

判決指出，阿雄因常去住家附近的快剪店剪頭髮，結識已婚女老闆小薇，進而相戀交往近3年，期間兩人不僅以「寶貝」、「親愛的老婆大人」相稱，更討論「滾床」、「濕濕的」等語。阿雄也經常寫許多露骨詩詞送小薇，並安排雲林愛之旅共度2天1夜，共穿情侶鞋，許諾「讓我們邁向6個月～1年～2年至永遠」，兩人愛得相當熱烈。

小薇的丈夫原本只覺得妻子經常晚歸、推託房事，還以要開店賺錢為由拒絕和他出遊，直到去年5月在小薇洗澡時，他發現小薇的手機不斷有訊息、照片傳進來，才發現小薇出軌，然而攤牌後小薇仍和阿雄熱線不斷，甚至將兩人姦情美化為兄妹之情，他認為小薇和阿雄從前年就曾相約摩鐵激戰，憤而將阿雄告上法院求償2百萬。

人夫提出阿雄寫的情詩為證，內容為「李花春開逢暖陽，真情摯愛首插秧，春臨大地紫金香，情深似海永纏綿，生生世世於一人，山盟海誓可問天，比冀天涯共嬋娟」，並解析說「李花春開」是小薇的性器被阿雄的性器「暖陽」開啟，「首插秧」指兩人第一次發生姦淫行為。

人夫又提出其他詩句，像是「夫唱婦隨泡溫泉，抓雞摸奶又抓鞭，一絲不掛袒埕見，水中打砲倍新鮮，高潮迭起爽翻天，迎接金雞好過年」、「嫩雞閤家瑞芳去，公雞空閨孤又寂，初二方聞母雞啼，甜言蜜語訴別離…」指稱因為阿雄和小薇都屬雞，所以阿雄自比他們是公雞和母雞或嫩雞，將性行為記錄成詩。

全案審理時，阿雄認為人夫的指控宛如大陸抖音短劇，在關鍵時刻叫人點左下角看完結篇，結果卻只是看圖說故事，看不到真相。那些打油詩都是他將小薇當女兒即興寫的，而且他從70歲就沒有性能力，要怎麼通姦。阿雄又反控人夫要小薇晚間不得著內衣睡覺、性生活不准關門，因小薇個性屬比較撒嬌型，遭到丈夫欺凌所以心理無法平衡，他才帶她到各廟宇、博物館紓解壓力，絕無人夫想得這麼齷齪不堪。

法官認為，雖然人夫提供的照片裡，包含阿雄和小薇擁抱、環抱、牽手、親吻或洗澡的畫面，阿雄甚至將手直接深入小薇上衣內，兩人還有「滾床」、「妹妹」、「弟弟」、「濕濕的」等對話，但仍無法推論兩人有性行為，但兩人顯為親密男女交往關係，已侵害配偶權，審酌阿雄已退休但經濟狀況佳，判他要賠30萬元。可上訴。

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