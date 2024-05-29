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一個多月才1次「每次愛愛都靠求的」！人妻心死：覺得自己好低賤

性侵、迷姦、撿屍、強暴、憂鬱、自閉、傷心（圖／記者黃克翔攝

▲原PO性生活不美滿。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者朱祖儀／綜合報導

性生活如果不美滿，可能影響夫妻感情。一名30歲女網友表示，近年來和老公愛愛頻率越來越低，甚至要不斷求歡才能得到一次，她也盡力配合對方，可是總會有源源不絕的問題出現在2人之間，經過不斷的溝通和爭吵，現在她已經徹底死心，連對男方偶爾的觸碰都感到排斥。

原PO在Dcard發文表示，她和老公相差1歲，結婚8年，有一個兒子，剛結婚前2年雙方關係非常甜蜜，幾乎天天都有親密行為，但後來漸漸變成3天一次，之後一周一次，到現在一個多月一次，低頻率性生活已經長達3年，她都忍不住自嘲2人的性生活是訂閱制，一月一更。

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她也透露，其實夫妻倆平時感情還是很好，都是說說笑笑的，老公對小孩和家庭也很負責任，下班就準時回家，假日也都會待在一起，所以她沒有離婚打算，只是2人的性生活讓她很頭痛，「我不斷的思考到底為什麼？」明明老公沒有親眼目睹她的生產過程，在外面也沒有小三，平時也不打手槍和看A片，讓她著實想不透為何對方都沒有慾望。

原PO也說，這3年來她只能靠不斷求歡，才能得到滿足，也不斷配合老公的需求，可是每次解決完一個問題，又會有另一個難關跑出來，無止盡循環就是不做愛。直到最近她才發現，原來那些都是對方搪塞的藉口，現在她只能放棄，學習壓抑慾望，最後一次向老公求歡不成，甚至感嘆「你讓我覺得自己好低賤」，直呼真的已經累了，對男方的碰觸也覺得很排斥，「婚姻走到現在，我只剩下放棄婚姻跟放棄自己的選項」。

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO放棄和老公溝通。（示意圖／記者周亭瑋攝）

不少人看了很有感，「強求來的性也沒意義，不想離婚就只有自己來或是守活寡，我還沒結婚但跟你狀況差不多」、「我好像看到我自己⋯也是在有了小孩後降低頻率成兩個月一次，甚至每次都沒有以前來得舒服，我後來也寧願不求了」、「跟您一樣，另一半說沒當初激情的愛了，剩家人的感覺，所以對那件事就沒辦法了，目前累積一年多無性了」、「原來有跟我一樣的人，只是性別不一樣但故事一樣」。

也有網友感嘆，「其實就是膩了吧」、「如果真的不行，也許分開會比較好」、「我覺得你可以跟老公說你的底限，如果性愛對你來說很重要，而基本的限度他也沒辦法達成，那不如就離婚放過彼此」、「如果真的不行，也許分開會比較好」、「一起去諮商」、「工作壓力太大吧！畢竟要養家，箇中滋味只有自己才能體會」。

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