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綠帽男癱瘓5年「妻子突懷孕」！生女兒要求報戶口：你的種

▲孕婦雙子宮同時懷孕。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲阿德癱瘓5年，生活無法自哩，妻子卻突然懷孕。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

彰化一名男子阿德與妻子結婚多年，後來因為腦動脈瘤破裂，合併蜘蛛膜下腔出血，癱瘓在床無法移動，豈料妻子竟懷孕產女，還要求公公幫忙還債，氣得阿德告上法院、訴請離婚。彰化地院審理後，判准2人離婚。

根據判決書內容，阿德2001年5月間與妻子結婚，婚後感情還算融洽，不過妻子2008年取得我國身分證以後，立即不知去向，期間雖然有回家，但每次都只待幾個小時就離開。

阿德2011年間因動脈瘤破裂，合併蜘蛛膜下腔出血，導致意識不清、四肢僵硬，需要長期臥床，完全喪失行動能力，也沒辦法行房。

豈料阿德臥床期間，妻子竟突然懷孕、生下一名女兒，並且回家要求報戶口，甚至還告知阿德的父親，自己在外欠債，若不幫忙還債的話，會被抓去肉償抵債。

▲▼醫院。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿德癱瘓期間生活無法自理，妻子卻懷孕產女，還要求報戶口。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

阿德對於妻子的行為感到心灰意冷，一狀告上法院、訴請離婚。妻子卻供稱，孩子是用阿德的精子，透過人工受孕的方式所生，但阿德並未留有精子，且在妻子懷孕的期間，阿德生活無法自理，需要由照服人員協助灌食、洗澡及更換尿布。

彰化地院審酌，阿德的妻子取得我國身分證後，立即離家出走，期間雖有返家，但都只待幾個小時就離開，且在阿德癱瘓期間，也不曾返家照顧，夫妻間的互信、互愛、互諒基礎已失，無從繼續保持共同生活之圓滿、安全、幸福，夫妻關係名存實亡，因此判准離婚。

 
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