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米格魯受傷跑回家！飼主奔出門外見「女騎士倒地流血」慘賠42萬

米格魯。（圖／取自CC0圖庫Pixabay）

▲北市士林區黃姓男子飼養的米格魯渾身傷衝回家，才發現牠肇事撞上女騎士。（示意圖／取自CC0圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

嚇壞！北市士林區黃姓男子發現飼養的米格魯渾身傷衝回家，他奔出屋外查看，發現王姓女騎士人車倒地渾身傷，一問之下才知道是愛犬惹禍，旋即打電話報警。王女認黃男疏失，未將犬隻繫牽繩或狗鍊故提告。法院審理時，雙方以42萬達成和解，士林地院依過失傷害罪處拘役50日，易科罰金5萬、緩刑5年。

去年8月4日中午，黃姓男子在家聽聞車禍聲響，且其飼養的犬隻受傷衝回家，他立刻跑到屋外查看，發現王姓女騎士人車倒地且受傷，才赫然驚覺是愛犬米格魯惹禍，當下主動打電話報警，王女事後也決定提告。

警詢、偵查時，黃男表示未將狗狗繫上牽繩，導致牠跑到延平北路7段106巷道路上，才會與王姓女騎士發生碰撞。王女說，當時看到狗狗衝出時，完全來不及煞車，車頭撞上狗，因而受有右手肘、雙側膝蓋、右腳踝多傷等傷害。

檢方根據交通事故調查報告表，發現是黃姓飼主疏縱犬隻在道路奔走，妨害交通為肇事因素，依法將他提起公訴。

法院審酌黃男身為飼主，負有防止犬隻無故侵害他人身體注意義務，卻放任狗在外隨意活動，致狗兒突奔跑到道路上，撞及王姓女騎士，其違背注意義務程度非低，考量犯後坦承犯行願以分期方式賠償王女42萬，足見態度良好，依過失傷害罪處拘役50日，易科罰金5萬、緩刑5年。

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