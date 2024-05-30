被質疑AI作畫！繪師PO「工作照」大歪樓　10萬人朝聖：電繪板在哪

最近よくAI生成を疑われるんですけど、あの、ちゃんと人です…手で描いてます…あとコスプレイヤーさんからアレなお写真も届くんですが、女に送っても目の保養にしかなりません… pic.twitter.com/ymm5oXFTRe— Yoru (@yoru0409) May 28, 2024
記者鄒鎮宇／綜合報導
在X平台（舊稱推特）有24.3萬人追蹤的繪師Yoru，近日被網友質疑作品是使用AI生成，讓她非常困擾，因此決定PO出正在工作中的照片自清。沒想到，Yoru上傳自拍照後，立刻獲得10萬人按讚、照片的觀看次數更是近2000萬。
Yoru於28日在X平台發文表示，最近經常被懷疑使用生成式AI，但作品都是她好好用手繪畫出來的。此外，她也收從Coser那收到了一些奇怪的照片，「但發給女生也只能看看養眼而已」。
該文PO出不到2天，已累計1949萬觀看、10萬讚、9691次轉發及812則留言。而該文也被網友轉到PTT，「電繪板在哪裡」、「什麼畫的已經沒差了」、「我信了，畫得真大」、「我仔細看了兩分鐘，沒看見什麼電繪板」、「總之我支持她」、「人比圖兇」、「難得2D的妹子輸慘了」。
此外，事後也有日本網友質疑Yoru的自拍照是用AI生成。Yoru無奈地表示，她的工作桌後方有一面巨大的鏡子，因此該照片是她轉身對著鏡子所拍攝的。
『この人の絵、AIじゃね？』— Yoru (@yoru0409) May 29, 2024
『私のコスプレ写真見て♡』
↓
私『手描きだよ！人が描いてるよ！あと同性にアレな写真送っても意味ないよ！』
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『Galaxy Ultraだ！』
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『でっけぇ鏡だなぁ』
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『この写真がそもそもAIだろ』←今ここ
????？？？ https://t.co/BQm0Rim3Oe
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