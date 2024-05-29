司法院提修正草案：少年犯「有條件」塗銷前科紀錄

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社會 社會焦點 保障人權

司法院提修正草案：少年犯須刑滿3年未犯案，才能塗銷前科紀錄

▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲司法院提《少年事件處理法》修正草案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市去年底爆發少年割頸案件，震驚社會，被害人家屬事後更怒罵《少年事件處理法》被批狗屁法律，因為少年犯刑案未來紀錄都能塗銷。對此，司法院29日推出修正草案，未來少年犯刑案執行完畢後，須滿三年未再犯案，才能塗銷前案紀錄。

新北市某高中附設國中部1位15歲國三男學生，去年12月25日中午12點多，請1名到班上找朋友串門子的別班女同學離開教室，以免打擾同學午休。女學生覺得受委屈，找15歲「乾哥」訴苦，乾哥為乾妹出氣，涉持預藏彈簧刀朝男學生割頸狂刺10刀，男學生大失血倒地，送醫搶救34小時，隔天晚間回天乏術。

案發後震驚社會，被害男學生的家屬更在社群平台發文批評，「什麼狗屁少年事件處理法，犯罪就一律刑法處理好嗎？我外甥的命就這樣沒了，誰能懂我們心裡面的痛。不良學生就應該不要讓他們進校園了，希望我外甥的死能廢除少年事件處理法，讓好學生跟壞學生不要同一個環境。」相關發言引起重視，也推動司法院修正《少年事件處理法》。

司法院於29日召開第210次院會，通過「少年事件處理法部分條文修正草案」，其中關於家屬批評的部分，司法院指出將「有條件」塗銷前案紀錄，需要少年受保護、轉介處分或刑之宣告執行完畢或赦免後三年內，未再因故意觸犯刑罰法律而受保護處分或刑之宣告者，始得視為未曾受各該宣告，而得塗銷少年前案紀錄及有關資料。

此外，這次修正草案也增訂少年法院得依少年行為性質、年齡、身心狀況、學業程度及其他必要事項等需求，而轉換安置輔導、保護管束等不同處遇；停止感化教育除付保護管束外，亦得轉換為安置輔導處分等規定。以上修正草案將函請行政院會銜送請立法院審議。

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