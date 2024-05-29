追拒檢車！警開3槍「擊斃乘客」二審仍無罪　高院：朝輪胎射擊

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記者吳銘峯／台北報導

新北市中和分局張姓員警，2022年3月間駕駛警車在路上巡邏時，臨檢一部可疑車輛，但對方卻加速逃逸。員警追捕過程中開了3槍，擊斃後座鍾姓乘客，檢方依過失致人死罪嫌將張起訴，一審無罪，而全案上訴二審後，高院也認為員警當時是朝輪胎射擊，再加上無法預見子彈會折射，因此仍判張無罪。

▼員警追緝拒捕車輛，開三槍卻擊斃後座鍾姓乘客。（圖／記者陳雕文翻攝）

本案發生於2022年3月10日深夜，張員當時為新北市政府警察局中和分局中原派出所警員，駕駛警車執行巡邏任務。在中和區錦和路、中正路口，約在新北市雙和醫院附近時，發現一部側面有撞擊痕跡的可疑車輛，以警用電腦一查，更查出是一部懸掛偽造車牌的車輛，隨即上前臨檢。

不料，林姓駕駛拒絕臨檢，還加速逃逸，一路在人車密集路段高速繞行危險駕駛，最後困在車陣中。這時員警下車，並拔出警用手槍朝林男的車尾連續擊發三槍。其中一槍射入後座乘客鍾姓男子的頭部，鍾男當場受有頭部盲創性槍傷、顱枕骨骨折、顱內出血等傷害，送醫後不治身亡。家屬認為員警用槍過當，因此提告，檢方偵辦後，依照「過失致人於死」罪嫌，將張員提起公訴。一審判決無罪，案件上訴第二審。

▼賓士車撞開停等紅綠燈的車輛，警員立即下車並開了3槍。（圖／記者陳雕文翻攝）

二審高等法院於29日宣判，高院認為林男的車輛一路在人車密集路段高速繞行危險駕駛，對往來行人之生命、身體造成重大危害，當時張員為制止林男繼續危險駕駛，在林男未打方向燈闖越紅燈右轉過程中，朝該車開槍射擊3槍，符合《警械使用條例》的用槍事由。

至於是否用槍過當？高院指出，依現場勘察報告等資料顯示，張員射擊目標為車輛輪胎，雖然在車輛行駛時，張員以邊跑邊開槍方式射擊，固然較不穩定，但仍是衡酌當時情況之急迫性、林男危險駕駛可能造成危害之嚴重性，這是張員不得不為之舉。縱其子彈不慎射中該車後擋風玻璃右側，也不能認為這逾越用槍的必要性。

此外，高院也指出，雖然張員射擊到車輛後擋風玻璃，可能因玻璃材質特性造成折射，有使彈道偏向擊中車內乘客之風險；但這此並非張員所能預見，在林男高速危險駕駛之急迫情況下，於追捕過程張員已經盡量朝下往車輛輪胎處射擊，避開車內駕駛或乘客，已善盡使用警槍的注意義務。因此高院最後仍判決張員無罪。本案檢方仍可上訴第三審，但依照《刑事妥速審判法》規定，檢方上訴受限制，張員幾乎無罪確定。

▼鍾男的母親泣訴警方執法不當，並強調兒子很帥也是個暖男。（圖／記者陳雕文翻攝）