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凱特王妃罹癌收大量慰問信　傳健康好轉「多次與家人外出」

凱特王妃3月透過影片，向大眾宣告罹患癌症。（翻攝 The Prince and Princess of Wales YouTube）

▲凱特王妃3月透過影片，向大眾宣告罹患癌症。（翻攝 The Prince and Princess of Wales YouTube）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）自3月宣布罹患癌症後，便暫停王室公務，專心接受治療。支持者寄送「數以萬計」的祝福信和禮物，表達對她的關心，而近日她也被目擊與家人一起外出辦事，顯示健康狀況有所恢復。

根據英國《每日郵報》報導，凱特王妃宣布罹癌後，白金漢宮收到了「數以萬計」的祝福信和禮物，表達對王妃的關愛。白金漢宮對人民關心王妃的善舉非常感動，雖然信件量非常龐大，但工作人員會努力，目標是能回覆所有寄件者。通常，白金漢宮每週會收到高達1,000封信件，包含民眾提出的各種疑難雜症，以及對王室成員的慰問等。

另外，根據《時人》報導，有消息人士透露，凱特王妃近日被目擊多次與威廉和3個孩子外出，健康應有所好轉。目前凱特王妃專心治療，要等到健康狀況經醫師許可後，才會重返執行王室工作。

凱特王妃今年初接受腹部手術後，便再也未公開露面，夫婿威廉王子10日到訪一家醫院時，一名醫護人員詢問凱特王妃的狀況，當時威廉表示：「她很好，謝謝。」並說孩子們非常遺憾不能一起去醫院，顯見一家人關係很親密。

此外，目前凱特與威廉的3個孩子──喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子都在放暑假，上週威廉帶著10歲的喬治一同到溫布利球場，觀賞英格蘭足總盃決賽，令許多民眾感到驚喜。

凱特王妃罹癌收「數以萬計」慰問信　治療期間被目擊「與家人外出」

▲喬治王子（左）與爸爸威廉王子（右）觀看英格蘭足總盃決賽。（翻攝X@RoyallyBelle_）

其實，威廉與凱特往年在孩子放長假期間，都會暫停大部分王室職責以陪伴孩子。今年情況特殊，凱特王妃罹癌，加上英國首相蘇納克（Rishi Sunak）無預警宣布7月4日舉行大選，王室成員為保持中立、避免干預政治，白金漢宮也宣布推遲一系列公務活動。


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