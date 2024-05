凱特王妃罹癌收大量慰問信　傳健康好轉「多次與家人外出」

▲凱特王妃3月透過影片,向大眾宣告罹患癌症。(翻攝 The Prince and Princess of Wales YouTube)

圖文/鏡週刊

英國凱特王妃(Kate Middleton)自3月宣布罹患癌症後,便暫停王室公務,專心接受治療。支持者寄送「數以萬計」的祝福信和禮物,表達對她的關心,而近日她也被目擊與家人一起外出辦事,顯示健康狀況有所恢復。

根據英國《每日郵報》報導,凱特王妃宣布罹癌後,白金漢宮收到了「數以萬計」的祝福信和禮物,表達對王妃的關愛。白金漢宮對人民關心王妃的善舉非常感動,雖然信件量非常龐大,但工作人員會努力,目標是能回覆所有寄件者。通常,白金漢宮每週會收到高達1,000封信件,包含民眾提出的各種疑難雜症,以及對王室成員的慰問等。

另外,根據《時人》報導,有消息人士透露,凱特王妃近日被目擊多次與威廉和3個孩子外出,健康應有所好轉。目前凱特王妃專心治療,要等到健康狀況經醫師許可後,才會重返執行王室工作。

凱特王妃今年初接受腹部手術後,便再也未公開露面,夫婿威廉王子10日到訪一家醫院時,一名醫護人員詢問凱特王妃的狀況,當時威廉表示:「她很好,謝謝。」並說孩子們非常遺憾不能一起去醫院,顯見一家人關係很親密。

此外,目前凱特與威廉的3個孩子──喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子都在放暑假,上週威廉帶著10歲的喬治一同到溫布利球場,觀賞英格蘭足總盃決賽,令許多民眾感到驚喜。

▲喬治王子(左)與爸爸威廉王子(右)觀看英格蘭足總盃決賽。(翻攝X@RoyallyBelle_)

其實,威廉與凱特往年在孩子放長假期間,都會暫停大部分王室職責以陪伴孩子。今年情況特殊,凱特王妃罹癌,加上英國首相蘇納克(Rishi Sunak)無預警宣布7月4日舉行大選,王室成員為保持中立、避免干預政治,白金漢宮也宣布推遲一系列公務活動。



