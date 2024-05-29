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北韓「屎的迫降」後最新行動！電波干擾阻礙GPS　南韓收到260顆氣球

▲▼從29日凌晨起，北韓施放的空飄氣球墜落在南韓全國各地。（圖／達志影像／美聯社）

▲從29日凌晨起，北韓施放的空飄氣球墜落在南韓全國各地。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最近開始向南韓施放裝有糞便、垃圾的空飄氣球。截至今（29）日下午在南韓各地已經發現超過260顆北韓氣球，不僅京畿道、江原道等前線地帶發現氣球，就連慶尚南道也有農民發現葡萄園溫室被氣球破壞。北韓還透過電波攻擊擾亂GPS設備。南韓軍方呼籲，停止這些低級幼稚的舉動。

根據《韓聯社》、《東亞日報》等韓媒，南韓京畿道昨（28）日深夜向民眾發送「空襲警報」，道內的坡州市、平澤市、廣州市、水原市、龍仁市、華城市、東豆川市、楊平郡等皆能發現北韓空飄氣球，氣球還飄至江原道、慶尚南北道，南韓全國各地截至29日下午4時已經發現260顆氣球。

▼北韓空飄的氣球，疑似裝有各種垃圾和心理統戰傳單。（圖／翻攝自臉書）

▲▼北韓空飄的氣球，疑似裝有各種垃圾和心理統戰傳單。（圖／翻攝自臉書）

▲▼南韓慶尚南道居昌郡，發現北韓空飄氣球。（圖／慶南消防本部）

▲南韓慶尚南道居昌郡，發現北韓空飄氣球。（圖／慶南消防本部）

這些氣球大約5公尺高，2顆氣球底下懸掛一包塑膠袋，裡面大多裝有糞便、堆肥、乾電池、舊鞋碎塊、寶特瓶、紙類垃圾等。

南韓軍方透露，其實連結氣球本身和塑膠袋之間的線，還安裝了「自爆裝置」和定時器，只要經過北韓設定的時間，就會引發爆炸，相當危險。

南韓聯合參謀本部表示，「北韓從昨天（28日）夜間就向大韓民國施放大量的氣球，江原道、京畿道、慶尚南北道、忠清南北道等全國截至今天下午1時，已經發現200多顆空飄氣球。針對墜落至地面上的氣球，我方已派出生化迅速對應小組（CRRT）、防爆小組（EOD）協助處理，目前正針對內容物進行分析。」

南韓聯合參謀本部警告，「北韓的行徑已明顯違反國際法，且嚴重威脅我國民眾生命安全。北韓應該扛起施放空飄氣球後所造成的所有風險。在此嚴正警告，北韓應該立刻停止反人倫的低級行為！」

▲▼北韓空飄氣球裝有糞便、寫有簡體中文「金鶴電池」的乾電池。（圖／翻攝自X）

▲北韓空飄氣球裝有糞便、寫有簡體中文「金鶴電池」的乾電池。（圖／翻攝自X）

報導指出，南韓軍方也發現，自從北韓施放空飄氣球後，北韓從29日凌晨起更展開擾亂電波攻擊，位於西海（黃海）的離島延坪島、仁川市江華島、京畿道坡州市等的GPS系統皆遭受北韓干擾，目前電波干擾已於29日下午2時以前停止，幸好南韓軍方和一般民眾並未因此遭受損失。

據悉，距離上一次北韓透過電波干擾擾亂GPS設備，是今年3月初南韓與美國展開「自由之盾」（FS）聯合軍演時。

►發現100顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓　空襲警報嚇醒民眾

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