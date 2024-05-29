北韓農村餓壞！三餐只能「到深山啃草」解決　庶民讚不會中毒最香

▲北韓農村居民餓到只能啃草為生。圖為北韓開城特別市開豐郡的農村景象。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

在北韓（朝鮮）向南韓施放裝有糞便、堆肥、垃圾的空飄氣球之際，其實北韓農村居民仍過著極為貧苦的生活。平安南道農村居民根本沒有食物可以吃，甚至餓到只能到山裡挖草啃，且必須借高利貸來購買農具和堆肥。統計顯示，北韓最新的米價已經飆升到新高，超越新冠疫情時的價格。

根據《Daily NK》，來自北韓平安南道的消息人士透露，最近江東郡（平壤直轄市）、成川郡等平安南道農村居民的生活其實苦不堪言，自從國家經歷新冠疫情以後，便過著飢餓、窮困潦倒的生活，最近更連一般的稀飯都吃不起，只能靠著喝白開水續命，即便身體飢餓，卻仍使盡全力在農地耕田。

消息人士表示，平安南道農村的居民根本買不起農具和堆肥，於是只能借高利貸，試圖改善經濟狀況，「為了讓家人能夠挖飯匙，只能在農地裡翻土種田，然而因為種子、肥料、農藥等全部都是靠借高利貸購買來的，導致秋收償還債務後，根本所剩無幾。」

江東郡一名40多歲居民表示，「現在只能靠邊種田、邊在山裡面挖草來吃的方式解決三餐。別說是可以吃下肚的糧食，就連錢也是沒有半毛，生活簡直比死還要痛苦」。

成川郡一名50多歲居民表示，「假如山裡連草也沒有的話，只能睜眼看全家人餓死。因為現在是端午節之前，山裡的草沒有半點毒，所以可以安心吃下肚。挖草來吃、拿去市場上販賣，就是一場生活上的戰鬥。甚至還有人從早餐到晚餐都在挖草，旁邊的人一看還以為是畜生。」

根據《Daily NK》長期以來的統計，北韓最近糧價大幅飆升，甚至超越新冠疫情以前的水準，其中平壤26日平均一公斤白米的價格為5650元朝鮮幣，比起上一次調查時（本月12日）還要高出2.17%；新義州平均一公斤米價則攀升至5750元朝鮮幣，比兩周前還要上升2.89%