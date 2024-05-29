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遊日注意！颱風艾維尼接近大東島地方　31日恐影響關東

▲▼ 。（圖／翻攝自氣象廳）

▲艾維尼預計將在5月31日上午抵達關東南方海面上。（圖／翻攝自氣象廳）

文／中央社東京29日綜合外電報導

今年第1號颱風「艾維尼」今天正影響日本沖繩大東島地方，根據預測路徑，可能會在5月31日抵達日本關東地方南方海面上，預料屆時將為關東地方等地帶來影響。

根據日本氣象廳下午2時45分公布的颱風路徑潛勢預測圖，艾維尼下午2時中心位置在南大東島東南方約90公里海面上，正以每小時45公里速度朝北北東行進，目前中心氣壓985百帕、近中心最大風速每秒35公尺、最大瞬間風速每秒50公尺。

日本氣象協會指出，艾維尼正在維持目前強度的情況下朝東北方通過沖繩南方海域，預估今天傍晚將最接近大東島地方，可能為當地帶來每秒25公尺的最大風速，目前預測浪高恐達6公尺，並帶來伴隨落雷的激烈降雨。

艾維尼預計將在5月31日上午抵達關東南方海面上，除了首當其衝的伊豆群島將出現強風、強降雨與大浪外，東海地方、關東地方及東北地方南部等地，31日也將被颱風北側的雨層雲所籠罩，以關東地方為主的部分地區有機會出現強降雨。

沖繩時報報導，由於艾維尼最大瞬間風速達每秒50公尺，往來沖繩那霸機場與各離島間的琉球空中通勤（RAC）航空，已在今天上午9時取消5個往返南大東島與北大東島等地的航班，總計影響134名乘客。

琉球新報報導，由於氣象廳今天上午發布暴風及大浪警報，南大東村已開設避難所供5名村民避難，北大東村也將開設避難所。

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