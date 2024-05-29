新航亂流初步調查出爐：重力4.6秒急速變化　事前已亮安全帶指示燈

▲新加坡航空客機遇亂流，造成乘客1死上百人受傷。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡航空SQ321航班21日遇上強烈亂流導致1死上百人受傷，新加坡交通部29日發布初步調查報告指出，機師事前已經亮起安全帶指示燈，重力在4.6秒內急遽變化，飛機高度突然下降178英尺（約54.25公尺），期間機上人員被拋向空中之後又快速摔向地板，一連串情況可能是導致乘客與機組人員受傷的原因。

聯合早報、8視界新聞網、亞洲新聞台報導，這份初步調查報告29日由新加坡交通部透過文告發出，由新加坡交通安全人員、美國國家運輸安全委員會、聯邦航空總署代表、波音公司代表組成的調查小組分析黑盒子資料數據之後，還原事發當下的經過。

調查顯示，這架波音777-300ER客機在世界協調時間（UTC）上午7時49分21秒（新加坡時間下午3時49分21秒）飛越緬甸南部上空，當時飛機高度為3.7萬英尺，在進入氣流區時，機身出現輕微震動。大約在同一時間，氣流上升造成客機處於自動駕駛模式的狀態下，自行攀升至3萬7362英尺並加速。

▲新加坡航空已透過聲明表示，接受初步調查結果，全力配合當局進行調查。（圖／路透）

11秒過後，也就是上午7時49分32秒，駕駛艙語音記錄器顯示，機師提及安全帶指示燈已亮起。然而接下來遇上的是重力急速變化，當重力數值為正時，人或物品會被往下拉，當重力為負數時，人或物品會浮起。

上午7時49分40秒，重力在0.6秒間從1.35G急速下降至負1.5G，讓沒有繫上安全帶的人向上拋飛。僅僅一秒鐘過後，也就是上午7時49分41秒，重力在短短4秒內從負1.5G迅速回升至1.5G，使得原先被拋向空中的人往下墜落。

初步調查指出，飛機重力在4.6秒之內出現急速變化，飛機高度掉了178英尺，在這段期間內出現的一連串情況很有可能是機組人員與乘客受傷的原因。另據飛行數據紀錄儀，在飛機重力迅速變化期間，機師手動設法穩住機身，飛機脫離自動飛行模式，時隔21秒之後，才又回到自動飛行模式。

遇上這場亂流的波音777-300ER客機已於26日飛返新加坡。

新加坡航空29日下午也發布聲明重申，乘客與職員的安全福祉是公司的首要考量，接受這份初步調查的結果，正全力協助當局進行調查，也對新加坡政府、泰國政府、兩國合作夥伴與醫療團隊的支持、還有乘客與公眾的鼓勵表達謝意。

▼飛機重力在4.6秒之內出現急速變化，期間內出現的一連串情況有可能是機組人員與乘客受傷的原因。（圖／路透）