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社會 社會焦點 保障人權

掉出一雙腿！真理褲妹後車廂鑽出　後方駕駛看傻：這X小啊？

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名駕駛28日在三民區六合路、河北路口直擊，一名穿著背心、真理褲的女子突從前方轎車後車廂鑽下車，隨即又在跑回副駕駛座上車，離譜畫面讓駕駛看傻眼。警方事後根據車號循線通知車主到案說明，後車廂載客違法行為也將依法開罰。

▲▼ 後車廂掉出一雙腿！真理褲妹突鑽出跑下車　駕駛看傻：在偷情嗎？（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

▲後車廂掉出一雙腿！真理褲妹突鑽出跑下車，後方駕駛看傻。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

WoWtchout地圖型行車影像分享平台今日曝光一段行車紀錄器畫面，只見一輛轎車後車廂突然在路上開啟，接著出現一雙腿動啊動，一名穿著無袖背心、真理褲的女子就從車廂鑽了出來，接著趕緊又跑上副駕駛座上車。後方駕駛看傻了眼，過程中頻頻驚呼「這X小啊！」，最後見女子匆忙上車的離譜畫面，笑了出來稱「是偷情嗎？」

▼一名真理褲妹突從後車廂鑽出下車，又匆忙跑上副駕駛座。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

▲▼ 後車廂掉出一雙腿！真理褲妹突鑽出跑下車　駕駛看傻：在偷情嗎？（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

▲▼ 後車廂掉出一雙腿！真理褲妹突鑽出跑下車　駕駛看傻：在偷情嗎？（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

▲▼ 後車廂掉出一雙腿！真理褲妹突鑽出跑下車　駕駛看傻：在偷情嗎？（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

不少網友看到影像後也熱烈留言討論，「這應該是偷吃，然後正宮回來只好躲車裏，等開出來正宮走了，小三再爬出來」、「會不會正宮剛好看到這個影片，然後抓出老公出軌坦然分手」、「真是三小，小三是真」、「本來以為天衣無縫，結果被你這樣一搞⋯」。另也有網友猜測「從汽車旅館出來的吧，有些人為了少付人頭費，會躲在後車廂進出」、「不想被摩鐵多收人頭費」。

對此，三民一分局表示並未接獲本案報案紀錄，經查該案是發生在5月28日15時3分許在三民區六合路、河北路口；經檢視影片，該自小客車駕駛涉嫌違反「道路交通管理處罰條例」第30條第1項第6款「車廂以外載客」（可處新台幣3000元以上18000元以下罰鍰），及第55條第1項第1款「在快車道臨時停車」（可處新台幣300元以上600元以下罰鍰）。

警方後續根據車號已循線通知24歲車主陳男到案說明釐清，他初步稱是朋友間相互嬉鬧，警方將依違反道路交通管理處罰條例據予以開單告發，同時宣導告誡渠正確用路觀念，以維護交通安全。

三民第一分局呼籲，用路人應遵守交通規則，切勿於車廂以外載客，行車應依照道路交通標誌、標線指示，將車輛停在安全處所，切勿違規停車，營造安全、良善交通環境。

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