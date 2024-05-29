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20%人屎大不出來！肛門專家教「用性玩具通便」超有效：立刻跑廁所

▲▼肛門健康專家戈爾茨坦推薦受便秘困擾的患者使用性玩具來改善問題。（組圖／翻攝自X、VCG）

▲肛門健康專家戈爾茨坦推薦受便秘困擾的患者使用性玩具來改善問題。（組圖／翻攝自X、VCG）

記者葉睿涵／編譯

便秘是一種常見的生活困擾，研究更顯示，有五分之一的人有便秘問題。儘管市場上充斥著各種自稱能快速解決便秘的藥物，但紐約著名的肛門健康專家戈爾茨坦（Dr. Evan Goldstein）提出了一種「萬無一失鮮為人知」的治療方法，即使用性玩具來幫助排便。

據《每日郵報》報導，戈爾茨坦醫生在他的最新著作Butt Seriously中，強調放鬆骨盆肌肉對於緩解便秘極其重要。他指出，放鬆直腸周圍的緊繃肌肉可以增加其靈活性，從而減少肛門在排泄緊縮時的疼痛感，還推薦使用肛門擴張器和其他性玩具來達到這一目的。

戈爾茨坦解釋，性玩具能幫助使用者更好地了解骨盆底的放鬆感，從而達到協助患者預防便秘的效果。他建議選擇由光滑醫用級矽膠製成的工具，並在每次使用後徹底清洗晾乾，以確保使用安全。

▲大便,廁所,便秘,煩惱,馬桶,上大號示意圖。（圖／CFP）

▲研究顯示，有20%的人受便秘問題所擾，其中女性的比例更高。（示意圖／VCG）

對於那些不願嘗試性玩具的人，戈爾茨坦表示，由於便秘問題通常與纖維和水分攝入不足，或是骨盆底肌肉問題有關，因此他推薦使用糞便軟化劑或含鎂乳劑等口服藥，因為這些藥物能安全地將水引入腸道，軟化糞便，從而緩解便秘問題。

數據顯示，女性比男性更容易有便秘問題，戈爾茨坦猜測這可能是由於激素和解剖結構的差異所致。女性的結腸平均比男性長10公分，使得食物通過消化道的時間更長，更多的水被重新吸收，也讓女性的糞便更硬。此外，女性荷爾蒙黃體酮水平的波動也會影響排便，使得糞便在結腸中停留更長時間。

戈爾茨坦博士強調，水合作用對防止便秘至關重要，而且攝取充足水分不僅能軟化糞便，還能保持結腸平滑肌的健康，維持正常的收縮和放鬆模式，因此有便秘問題的患者一定要多喝水。如果這些方法都無效，那麼患者就應該及時向專業的醫生尋求幫助。

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