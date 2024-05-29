「非常大的政治醜聞！」　媒體人轟：若屬實「總統下台都不為過」

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨政策會執行長王義川於27日在政論節目中爆料，稱可用手機訊號定位分析在立法院外抗議群眾的年齡，相關言論引發外界質疑，認為執政黨利用國家機器侵害人民隱私。資深媒體人黃揚明對此怒批，這絕對是國家級重大醜聞，「只要真有其事，總統下台都不為過！」

黃揚明28日受邀至網路直播節目《阿姊反抗軍》，談及王義川日前在政論節目中明確表示，他們透過手機的基地台訊號來分析參與立法院抗議的群眾組成，比對與參加其他公民運動的民眾是否不同。黃揚明直言，這絕對是國家級重大醜聞，這才叫民主已死。

▲王義川爆「手機定位監控」引質疑，黃揚明怒批：國家級重大醜聞。（圖／記者黃克翔攝）

黃揚明以疫情期間「鑽石公主號」為例，當時政府運用定位資訊來實施防疫工作。然而，現在民進黨運用定位資訊做集會遊行的監控，這就是政治偵防。若是警政署長接受專訪，說明運用相關系統進行人口組成分析，這還說得過去，因為這與其主管業務相關，集遊法主管機關就是警政署，這樣勉強可以接受。但黃揚明質疑，「民進黨政策會執行長王義川憑什麼拿到這些資料？」

黃揚明進一步質疑，民進黨憑什麼取得這份報告？黨工（指王義川）又憑什麼拿到資料？不管是否涉及個資，即便是業者要提供給政府機關，也必須有法律授權。「鑽石公主號事件」中有特別條例支撐，因此不會有問題。他反問，現行集遊法是否有這樣的特別條例？是否允許政府監控民眾？若拿不出相關報告，這就是所謂「黑箱偵防、行政濫權」。

▲青鳥行動，立法院外抗議人潮，國會改革法案。（圖／記者湯興漢攝）

「這是一個非常大的政治、民主醜聞，只要真有其事，總統下台都不為過！」黃揚明強調，看完王義川在節目上的逐字稿後，證實了國家機器正在監控集會遊行，所有參與的集會遊行都會被國家機器掌握。憲法賦予人民集會遊行的自由，即便有蒐集相關資料，也應限於國安範圍，不能成為政黨人士在政論節目的談資，這是濫用個資的行為。

黃揚明也在臉書粉絲團進一步質疑，王義川的回應才是真正的心虛。首先，政府與電信業者合作的人流分析並無年齡等個資。其次，若5月24日的集會遊行資訊能在5月27日快速分析完畢，說明這是針對性的分析，但電信業者的相關資料，任何民間市場分析業者都不可能取得，遑論民進黨中央黨部。若是政府機關取得後再提供給民進黨，這就是違法。

▲王義川澄清：市場分析常用方法。（圖／翻攝threads）

黃揚明表示，執政黨針對5月19日民眾黨集遊活動進行電信訊號定位，分析參與者年齡，就是政治偵防；最後，若王義川說得這麼有自信，那就拿出完整報告內容，證明是民間市場業者的分析。

針對外界質疑，王義川在 Threads 上發文解釋，他對立法院周邊活動人流資訊的分析來自民間調查，並透過手機訊號取得人流特性分析，是目前商業市場進行活動調查的基本方法。新北市政府也是透過此方法對新北耶誕城進行人流大數據調查，民進黨沒有相關設備，因此沒有相關資料。

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