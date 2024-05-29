接見美議員達克沃斯　賴清德：攜手合作面對極權擴張

▲總統賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）29日率領跨黨派重量級議員團訪台，總統賴清德與副總統蕭美琴上午分別在府內接見訪賓。賴清德會中談及，「各位的來訪更加展現了台、美堅實的夥伴關係，面對疫情挑戰，我們互相扶持；面對集權主義的擴張，我們攜手合作」。

此次訪團成員還包括：聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）、昆斯（Chris Coons）及芭特勒 （Laphonza Butler）及國會專業幕僚一行共16人。訪團在台期間將晉見賴清德及蕭美琴，拜會國安會秘書長吳釗燮，以及接受外交部長林佳龍款宴，並與我國外交國防團隊就台美關係及台海安全情勢等重要議題交換意見。

賴清德今天上午接見訪賓時，回顧2021年疫情期間，達克沃絲、蘇利文及昆斯曾專程來訪，代表美國政府宣布捐贈疫苗給台灣。他表示，4名參議員都是深化台美關係的重要推手，這次來訪更彰顯台、美堅實的夥伴關係。

賴清德說，在各位的支持之下，近年來無論是年度國防授權法案，或是上個月通過的印太安全補充撥款法案，都納入許多有關台灣的倡議跟資援。他說，各位的來訪更加展現了台、美堅實的夥伴關係，「面對疫情挑戰，我們互相扶持；面對集權主義的擴張，我們攜手合作」。

外交部表示，訪團團員皆是我國在美國國會的堅定友人。達克沃絲、蘇利文及昆斯不僅多次在國會投票力挺友台議案及連署友我聯名函，更曾於2021年6月我國新冠疫情爆發亟需疫苗時，搭乘軍機來台並宣布美國將捐贈台灣疫苗；而任內首度訪台的芭特勒則是婦女賦權等性平進步價值的擁護者，台灣做為亞洲性別平權的典範，訪團此行也更加彰顯台美奠基於共享價值的夥伴關係。