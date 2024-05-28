已婚女師做春夢色誘學生　教室停車場瘋狂愛愛30次！法院判監20年

▲黑爾坦承與男學生發生30次性行為。（圖／翻攝自 Bryant Police Department）

記者葉睿涵／編譯

美國來自阿肯色州的已婚女教師黑爾（Heather Hare），因被發現和17歲的男高中生發生性行為30次，而被判定性侵罪名成立。上周，這名女教師被聯邦法院判處監禁13年，而薩林巡迴法院（Saline County Circuit Court）同時也判處她20年的有期徒刑。

綜合美媒報導，現年33歲的黑爾過去是布萊恩特高中（Bryant High School）的家政學教師。2021年，這名受害學生還在高三就讀時，黑爾就熱心地為他提供一對一諮詢，將自己的電話號碼、Instagram、Snapchat等通訊軟體帳號告訴受害者，還告訴受害者她夢見2人發生性行為，誘惑男學生和自己做愛。

2021至2022學年間，黑爾與未成年受害者發生了20至30次性行為，地點涵蓋黑爾的住處、車內、教室和學校停車場。2022年4月，黑爾帶著受害者等4名學生到華盛頓進行為期3天的校外考察期間，也曾與受害男學生發生性關係，還大言不慚地表示，在旅途中做愛能讓2人都為不用害怕被發現而感到安心。

2023年4月，黑爾因為與男學生發生性行為的醜聞敗露被捕，而她也先後在聯邦法院和薩林巡迴法院承認一項跨州旅行強迫進行性活動罪名、一項運送未成年人意圖從事犯罪性活動罪，以及2項一級性侵指控。上周，這名女教師被聯邦法院判處監禁13年，而薩林巡迴法院則判處她20年的有期徒刑。