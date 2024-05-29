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大雪山森林遊樂區落石阻交通　警徒手搬離

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲豪雨過後山區道路容易落石，和平暖警徒手將落石搬離防止意外發生。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

受颱風鋒面影響，昨日上午中部下起大豪雨，和平區大雪山森林遊樂區 (雪山路48公里處)因大雨過後許多落石掉落在路面，較小的石塊會刺穿輪胎，而較大的石塊則可能會使車輛失去控制，增加翻車和撞車的風險，危及行車安全，和平警分局雪山派出所員警巡邏時發現路面有落石，冒著可能再次發生落石的危險，徒手清理恢復通行，獲得民眾及居民的讚賞。

近日因鋒面來襲，大雨下得急又快，和平警分局雪山派出所所長黃炳欽及警員林俊宏等2人，於昨(28)日下午5點許，在轄區大雪山森林遊樂區內巡邏，行經雪山路48公里處，發現有許多落石掉落於路面阻礙車輛通行，所幸未造成人員受傷，熱心員警立即下車交通管制，並徒手搬動落石清除障礙，恢復車輛通行，避免人車經過發生危害，員警另在現場觀察，發現現場山壁樹木已凸出裸空，立即通報養護單位處理，以防其他危害發生。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

和平警分局長沈能成表示，至山區活動應隨時注意天氣動態，如有颱風或大雨等氣候預報，應盡量避免非必要之山區活動，如遇落石及路樹倒塌情形，用路人應提高警覺，並通報路道路管轄單位或撥打110或1999請求協助處置，避免災情擴大。另夜間時段視線較為不佳，應放慢行駛，方能注意周遭路況，確保自身安全、平安返家。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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