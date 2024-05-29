電影《破墓》翻版？南韓巫婆「中邪暴衝湖裡」　警方坦言命案難辦

▲電影《破墓》精彩呈現南韓薩滿教信仰和巫師做法過程。（圖／車庫娛樂提供）

記者羅翊宬／編譯

南韓今年受到全球矚目的驚悚電影《破墓》，描述南韓當地傳統信仰薩滿教的巫師做法、風水等習俗。然而，最近南韓卻發生一起離奇的社會案件，一名巫師、一名巫婆，以及另名鼓師接受委託舉辦超渡法會，豈料過程中巫婆（靈婆）卻突然衝進水庫裡，巫師和鼓師試圖下水搶救，反倒因此犧牲性命。

根據《韓聯社》，南韓釜山廣域市江西區加德島發生一起離奇的社會案件，就連警方都坦言調查上相當具有困難度。27日上午10時，巫師A某、打鼓的樂師B某、40多歲的女巫婆C某接受委託前往當地舉行「薦度齋」（超渡法會，引渡死者亡魂前往極樂世界），當時還有10名民眾參與觀看。

其實，原先接受案主委託的是巫婆C某，然而她因為只負責為信徒占卜，平常幾乎沒有做法的經驗，因此才會拜託巫師A某和樂師B某一起進行。

原先法事進行得相當順利，問題是當下午5時以後，C某突然開口「我沒辦法繼續做法了」，之後不僅衝出法堂，還跑到距離法堂200公尺遠的天城水庫，該座水庫是加德島上最大的一座儲水池。

C某對著巫師A某、樂師B某說「你們別過來」後，便走向水庫，水位到達膝蓋處。A某、B某不斷說服要繼續做法，正當C某往後退一步時，突然C某摔進水庫內。A某、B某立刻跳入水中想要救人，卻未想到再也無法起身，至於C某最後則靠自身力量從湖裡走出來。

A某、B某就這樣溺斃在湖裡。

參加法會的其他10多名民眾向警方表示，「（法會做到一半）突然C某就消失至某處，只是他們三人之間過程中並沒有任何爭吵、也未產生任何摩擦。」

事後，C某接受警方調查時，也無法清楚解釋自己失常的舉動，「那個時候，我只是突然萌生衝進水裡的想法。」

警方透露，該座水庫雖然岸邊水位較淺，甚至可以透過肉眼觀察水深，但是只要再往後走幾步，水位就會出現明顯的變化。警方表示，由於當地沒有架設監視器，因此在案情調查上困難重重，唯一一位在場的目擊者就只有生還的C某，目前只能透過解剖釐清A某、B某的確切死因。