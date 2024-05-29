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大陸 大陸焦點 特派現場

老公喝醉尿褲子…婆婆當面「脫下聞味道」　她精神受創想離婚了

人妻驚覺嫁給媽寶。（示意圖／Unsplash）

▲人妻驚覺嫁給媽寶。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

結婚最怕嫁娶到媽寶、公主。微博帳號「最佳蹲坑讀物」分享一件誇張案例，人妻與老公今年清明節帶女兒到湖北，探望公公婆婆，怎料丈夫中午就喝得酩酊大醉，之後還因為找不到婆家院子裡的廁所，直接尿在凳子上，氣得她怒髮沖冠。

怎料，婆婆見狀竟說「不是我兒子尿褲子，是孫女撒的水」，還邊說邊脫下兒子的褲子，甚至把濕透的褲子放在鼻子前嗅聞：「這不臭呀，不是尿！」嚇得人妻連話都說不出來。

人妻表示，當時1打2把丈夫和女兒拖到床上睡，已經讓她筋疲力盡，婆婆明知老公尿褲子、弄髒凳子，卻把責任推給在睡覺的1歲多女兒，脫褲場面更讓她幾乎要精神受創，「快2個月了，我還是過不去那個坎」。

人妻透露，她能理解婆婆對「19歲當兵，離家20年，1年回家3、4次」兒子的疼愛，但無法理解婆婆「把我40歲老公慣成巨嬰」，婆婆會幫老公擠牙膏、準備好洗臉水、換拖鞋、洗襪子內褲，甚至「半夜進我們房間給我老公蓋被子」。

清明節的脫褲震撼，就像導火線般點燃人妻對老公的壓力鍋，同時照顧小孩和沒有生活常識大小孩的壓力，以及過去累積的不滿，都讓她非常想離婚逃離老公及婆家。

人妻最後曬出與老公的對話截圖，表示自己除了要老公回湖北婆家「當你媽的寶貝」，她會照顧好女兒，也怒嗆老公連打開熱水器、洗奶瓶都做不到，結果遭老公惱羞封鎖。

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