小叔每晚洗澡「婆婆陪共浴」！人妻看傻：他們說要省水

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

多數人到了一定的年紀之後，就不會和家人一起洗澡了。但一名人妻透露，婆婆至今還會和小叔一起洗澡，說是為了要省水，讓她覺得很奇怪，不禁好奇「他們到底在想什麼呢？」文章曝光後，網友也驚呼「感覺好怪」、「天啊！太奇葩了吧」。

原PO在Dcard發文表示，小叔已經大學畢業了，至今還沒有交過女朋友，還是母胎單身，但讓她震驚的是，對方竟然每天都會和婆婆洗澡，雖然說是為了要省水，但她還是覺得很奇怪，將此事告知身邊的家人，大家也很驚訝，好奇小叔和婆婆到底在想什麼？

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網友紛紛表示，「天啊！！我是看到什麼奇葩故事」、「天哪好怪，都大學畢業了一起洗澡不怪嗎？」「我到底看了什麼東西」、「當然不正常！正常就是自己能洗時就不會跟別人一起」、「奇文共賞，希望妳是創作文，不然發生這種事情真的太噁心了，如果我知道男友家是這種相處模式，我就不會跟他結婚了」、「感覺好奇怪喔，難道洗澡的時候看到家人裸體不會覺得不對勁嗎」。

還有人猜測，「你老公該不會還沒結婚之前也是這樣子吧」、「等等！那這樣你老公是不是之前也是跟婆婆一起洗啊」、「怎麼不問妳自己老公，搞不好他以前也跟婆婆洗」，但也有人認為，「大概是習慣了吧！好像有少部分的人，成年了還是會在父母面前裸體」、「沒工作，住別人家，還公審別人跟誰洗澡，這個行為不太好吧」。