　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小叔每晚洗澡「婆婆陪共浴」！人妻看傻：他們說要省水

▲▼英國女大生洗澡時，赫然發現自己慘遭韓籍男性留學生偷拍。（示意圖／CFP）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

多數人到了一定的年紀之後，就不會和家人一起洗澡了。但一名人妻透露，婆婆至今還會和小叔一起洗澡，說是為了要省水，讓她覺得很奇怪，不禁好奇「他們到底在想什麼呢？」文章曝光後，網友也驚呼「感覺好怪」、「天啊！太奇葩了吧」。

原PO在Dcard發文表示，小叔已經大學畢業了，至今還沒有交過女朋友，還是母胎單身，但讓她震驚的是，對方竟然每天都會和婆婆洗澡，雖然說是為了要省水，但她還是覺得很奇怪，將此事告知身邊的家人，大家也很驚訝，好奇小叔和婆婆到底在想什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友紛紛表示，「天啊！！我是看到什麼奇葩故事」、「天哪好怪，都大學畢業了一起洗澡不怪嗎？」「我到底看了什麼東西」、「當然不正常！正常就是自己能洗時就不會跟別人一起」、「奇文共賞，希望妳是創作文，不然發生這種事情真的太噁心了，如果我知道男友家是這種相處模式，我就不會跟他結婚了」、「感覺好奇怪喔，難道洗澡的時候看到家人裸體不會覺得不對勁嗎」。

還有人猜測，「你老公該不會還沒結婚之前也是這樣子吧」、「等等！那這樣你老公是不是之前也是跟婆婆一起洗啊」、「怎麼不問妳自己老公，搞不好他以前也跟婆婆洗」，但也有人認為，「大概是習慣了吧！好像有少部分的人，成年了還是會在父母面前裸體」、「沒工作，住別人家，還公審別人跟誰洗澡，這個行為不太好吧」。

ET快訊
快訊／「窮盡一切努力！」　柯建銘預告提釋憲時間點
罕見！議員連2屆被判當選無效
「iPhone16、Pro實機照」爆料曝光
王世堅指白「除1人」都靈肉分離　嗆白狼挺白藍：over my
國會改革法案三讀！民團宣布「下一步行動」
立院職權行使法修法三讀　柯建銘封「國恥日」：韓國瑜絕對是歷史
獨／晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」！梯間如瀑布...竹科爸見慘況
快訊／綠委狂丟「藍垃圾」！　韓國瑜怒吼：請安靜

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

穿褲裝帶來意想不到的5種困擾？小心緊身牛仔褲讓你長橘皮

媽媽太強勢！2兄妹「年過40還未嫁娶」…他歎：寧願不結婚

到底對我有沒有好感？其實他早就答應了「12星座靠4動作」靦腆回應你

日本居酒屋拉客「跟你進電梯」強迫進店！他點名秋葉原1大樓

周末假期泡湯！水氣逐日增多　周四起大雨狂炸全台4天

小叔每晚洗澡「婆婆陪共浴」！人妻看傻：他們說要省水

有房有車！32歲單身女「月領7萬遺產」躺平3年：人生好無聊

端午海運開航逾千班運能增1.38倍　金馬小三通訂位率不到5成

登革熱警訊！疾管署點名「3縣市」病媒蚊指數偏高

畢業生快看！連鎖中醫釋上百職缺　7／31前任職「送8千元獎金」

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

淫聲太銷魂！23歲工程爽戰「澳洲美豔櫃姐」　真相曝光嚇到吃手手

楊繡惠表態「丟系愛台灣」：要有志氣　被酸大陸沒市場...曝自己「主動放棄」！

慢飛兒苦花9年學步　爸媽淡定→難掩興奮

帥！朋友領獎蟑螂爬上衣領　他徒手抓丟掉：其實我也怕

穿褲裝帶來意想不到的5種困擾？小心緊身牛仔褲讓你長橘皮

媽媽太強勢！2兄妹「年過40還未嫁娶」…他歎：寧願不結婚

到底對我有沒有好感？其實他早就答應了「12星座靠4動作」靦腆回應你

日本居酒屋拉客「跟你進電梯」強迫進店！他點名秋葉原1大樓

周末假期泡湯！水氣逐日增多　周四起大雨狂炸全台4天

小叔每晚洗澡「婆婆陪共浴」！人妻看傻：他們說要省水

有房有車！32歲單身女「月領7萬遺產」躺平3年：人生好無聊

端午海運開航逾千班運能增1.38倍　金馬小三通訂位率不到5成

登革熱警訊！疾管署點名「3縣市」病媒蚊指數偏高

畢業生快看！連鎖中醫釋上百職缺　7／31前任職「送8千元獎金」

國會改革法案三讀　黃國昌喊「台灣民主的勝利」：讓陽光真正照進立院

反對國會改革　民進黨嘉義市黨部暨議會黨團批藍白侵權

點名韓國瑜、傅崐萁、黃國昌　柯建銘：弄權一時遺臭萬年

防詐騙！信用卡刷遊戲點數　研議破3000元延24小時生效

小野麗莎北流開唱再爆「重磅級嘉賓」　主辦給線索：大咖男星

穿褲裝帶來意想不到的5種困擾？小心緊身牛仔褲讓你長橘皮

快訊／「窮盡一切努力！」　柯建銘預告提釋憲時間點

內政部非都市土地開發許可評鑑　臺東縣關山親水公園獲貢獻獎

手機對著不適部位！大媽自稱「神婆」…直播吹「仙氣」為粉絲治病

我國海運管理列東京備忘錄白名單第14名　七連霸且排名大躍升

露營深夜聽詭異聲響　一照驚見白蟻爬滿帳

生活熱門新聞

快訊／「中捷長髮哥」近況曝光！臉留兩條長疤　網爆心疼

肝不好　醫曝「4特徵」一看就知

快訊／颮線來了！14縣市大雨特報

龍舟女鼓手「拉下拉鍊」比基尼看光　IG找到了

韓國「1甜點」紅到台灣！一票搖頭：根本邪教

身體出現「10種警訊」恐是罹癌了

激戰前「1步驟」必做！男友喊掃興

快訊／如颱風天　大雷雨改轟7縣市

去日本被歧視「餐廳有空位」店員卻拒！他用1招擊退

「學運妹最好上」苦主現身　PO床照反擊

郭書瑤被控惡鄰「藝人私下反差大」是常態？

快6月了！想換iPhone「要買15還是等16」

「4星座」苦盡甘來！　下半年好運爆棚

G老闆編哥要找醫美幫「長髮哥」免費除疤

更多熱門

相關新聞

玉兔被婆婆咆哮！觀念不同爆衝突　

玉兔被婆婆咆哮！觀念不同爆衝突　

中天綜合台《小明星大跟班》日前邀邀來該劇演員鍾欣凌、蘇晏霈上節目暢聊「我的婆婆怎麼那麼可愛？才怪！媳婦軍團今天決定不忍了」，同場錄影來賓玉兔就提到自己的婆婆觀念相當傳統，認為媳婦必須包辦所有家事：「我先生說他從小沒做過家事，我聽了都覺得真的假的，直到在婆家，他隨手把我的盤子拿去洗，我就聽到婆婆在廚房外咆嘯『你給我放下，你沒幫我做過家事，現在居然為了她在洗碗』。」

楊銘威《婆婆2》生出混血娃崩潰

楊銘威《婆婆2》生出混血娃崩潰

激戰前「1步驟」必做！男友喊掃興

激戰前「1步驟」必做！男友喊掃興

婆婆喊要照顧姑姑　人妻曝兒神回1句

婆婆喊要照顧姑姑　人妻曝兒神回1句

28歲男洗澡一半眼睛上吊！倒臥浴室嚇壞家人

28歲男洗澡一半眼睛上吊！倒臥浴室嚇壞家人

關鍵字：

小叔婆婆洗澡省水奇葩

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「中捷長髮哥」近況曝光！臉留兩條長疤　網爆心疼

肝不好　醫曝「4特徵」一看就知

25歲代理所長為家中獨子…2線1星警父接噩耗急北上！

快訊／颮線來了！14縣市大雨特報

龍舟女鼓手「拉下拉鍊」比基尼看光　IG找到了

獨／晴空匯最新現況曝！走廊、天花板「黑麻麻」

新北市「檢舉有錢領」！最高可拿萬元獎金

劉雨柔錄影發飆「拒同台楊皓如」秒離場！

即／新竹「25歲代理所長」宿舍舉槍自轟亡！

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

《全明星》186cm男神結婚了！

韓國「1甜點」紅到台灣！一票搖頭：根本邪教

身體出現「10種警訊」恐是罹癌了

「青鳥行動」冒雨聚集立院外！怒吼：我們是國民黨、民眾黨動員的

啦啦女神霖霖遭劈腿「1月前PO截圖公審」！

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面