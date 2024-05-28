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Joeman台積電持股「死不賣」！風波後自嘲：會報應在我身上

網紅Joeman接下《靈能的挑戰》選秀節目主持重任。（圖／東森超視提供）

▲網紅Joeman接下《靈能的挑戰》選秀節目主持重任。（圖／東森超視提供）

圖文／CTWANT

網紅Joeman接下《靈能的挑戰》選秀節目主持重任，被問到實況主Toyz因販毒遭判4年2月定讞一事，Joeman表示：「尊重司法、面對司法，但就是只能面對它，但我覺得他（Toyz）也正在面對，我也正在面對，我相信人是可以改過的。」

《靈能的挑戰》將邀請30位通靈、易經、塔羅老師進行一場大型選秀，節目由Joeman、星座專家白瑜老師、阿拉斯帶領靈能師解密眾生困惑，最終將選出本季冠軍。

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當被問到在現場眾多靈能師中有沒有熟人時，Joeman說：「當然有。」因為先前在自己頻道有做過類似的單元，找了許多算命老師相互PK。他提到曾有一位老師要他賣掉手上的台積電持股，「我死不賣，現在已經漲到800多了，但是我個人還是希望他其他事情算得準，因為他說我有『百億身價』。」

Joeman透露其實以前自己是不迷信的，直到年紀漸長才開始相信玄學，「我覺得我生活中，就是會有很多好事和壞事發生，但是在經歷越來越多人事物後，就覺得真的有命運，有很好的事情發生在我身上，也有很衰的事情發生在我身上。」

他更自嘲說：「很多我以前覺得不怎麼樣的事情，馬上就會報在我身上，我就不多說啦！大家都知道啦，自己去搜尋。」《靈能的挑戰》將在Joeman YT頻道、東森超視33頻道播出。

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