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媽媽太強勢！2兄妹「年過40還未嫁娶」…他歎：寧願不結婚

兄妹倆因為媽媽的關係年過40仍未娶未嫁。（示意圖／Pixabay）

▲一對兄妹都年過40歲，卻找不到另一半，全因媽媽從旁阻攔。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

結婚不只是2個人的事，但刁難孩子的感情，可能害他們與幸福擦身而過。中壢美滿服務中心就分享一對兄妹遭媽媽阻攔戀情，導致他們年過40仍未娶未嫁的案例。

中壢美滿服務中心透露，這對兄妹喪父後，由擔任老師的媽媽一手拉拔長大，兩人都讀到研究所畢業，也都有正常工作。但42歲公務員哥哥，3年前雖參加中心的聯誼，並認識一名普考合格的女性，卻因媽媽認為對方「沒有高考及格」，被拒絕與女子往來。

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哥哥之後結識另名女藥劑師，但又被媽媽以天天碰藥罐、要輪班等理由否決婚事。兩段感情戛然而止的傷害，令哥哥感到不知所措，最後放棄結婚。

而現年40歲的工程師妹妹同樣透過中心認識到好對象，卻也同樣遭到媽媽反對，妹妹的3個對象被母親用八字不合、面相不好、對方爸爸職業不好等理由拒絕，反對女兒與對象有進一步發展。

中心無奈表示，媽媽曾揚言若女兒嫁不出去，就是中心的責任，會到網路上留負評。美滿服務中心主任徐乃義指出，親友長輩關心子女、後輩的感情很正常，但用門當戶對當作干預或反對理由，會讓人大歎「都2024年了」怎麼還會有這種想法？並指中心支持工程師妹妹依自己想法選擇伴侶，強調婚姻是自己對未來的賭注，旁人只有祝福，不用唱衰。

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