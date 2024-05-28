罕見！彰化施嘉華連2屆被判當選無效　縣議員職務由蕭文雄遞補

▲彰化縣議員施嘉華補行宣誓。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

施嘉華去年競選彰化縣第三選區縣議員期間，檢警查出他涉嫌和父親以口罩及筆綁樁賄選，他在選前3天被依違反選罷法羈押，他與父親刑事部分二審分別被判處3年1月、3年3月，民事部分一審判決當選無效，二審今天駁回上訴，判當選無效確定。縣選委會表示，待收到判決書後，再呈交中選會，再辦理相關遞補作業，缺將由「落選頭」蕭文雄遞補。

施嘉華2022年11月競選第三選區縣議員（和美、伸港、線西）縣議員，被檢警查出和父親涉嫌用贊助村里長、鄉鎮代表競選文宣品方式賄選。11月23日、投票前3天，檢方依違反選罷法將施妻與林姓樁腳等6人分別以20萬到1萬不等交保，而施嘉華與施父均否認賄選，又有勾串共犯、證人之虞，法官裁准羈押禁見，僅管如此，施嘉華選舉當天仍催出7,030高票當選。

彰化地方法院一審依違反《選罷法》各判施與施父各徒刑3年2月、3年4月，均褫奪公權3年，二審改判刑3年1月，3年3月，褫奪公權3年，仍在拚上訴中。民事當選無效之訴一審判他當選無效後，台中高分院今天駁回上訴，判他當選無效確定。

事實上，2018年九合一大選，藍營彰化縣議員第三選區當選人施嘉華的父親涉嫌拿現金給杜姓樁腳，再透過其以1票500元向選民買票，法官認為雖然施獲不起訴處分，但施父買票是事實，判施嘉華一、二審都被判當選無效，當年由民進黨籍王國忠，10天內將遞補成為彰化縣議員。

彰化縣選委會表示，待收到判決書後，再呈交中選會，再辦理相關遞補作業，缺將由「落選頭」蕭文雄遞補；彰化縣議會將於內政部在通知縣選委會和議會後，再安排蕭文雄補宣誓就職。