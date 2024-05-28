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穿褲裝帶來意想不到的5種困擾？小心緊身牛仔褲讓你長橘皮

▲▼褲子,牛仔褲,緊身,橘皮,毛囊炎,發癢。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲穿褲裝帥氣又有型，不過如果穿了過於緊身的褲子，可是有可能會讓身體出狀況。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你平時大多穿褲裝還是裙裝呢？不同的衣著打扮其實是向世界暗示著你的個人風格，也或許會默默透露出你從事的職業類型等個人資訊；而褲裝一般來說是象徵著方便行動、高效敏捷、俐落率性等意涵，不過穿褲子卻也可能給身心帶來意想不到的困擾？！甚至連個人健康層面都會受其影響，到底是怎麼一回事呢？外國網站《Bright Side》根據調查列舉出5種穿褲裝的「異常」狀況，不妨一起來看個究竟吧！

1、皮膚出現橘皮組織

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《Bright Side》表示，有專家聲稱當人們蹺腳或穿緊身褲時，很容易讓皮膚出現「橘皮」組織；也有英國研究顯示，非常緊身的牛仔褲會形成大腿上的脂肪團，而且讓血液循環中斷，造成氧氣和營養物質無法到達人體內需要的地方，結果導致皮膚疲勞、新陳代謝變慢；不過停止穿緊身褲，特別是緊身牛仔褲，就能避免橘皮狀況惡化。

2、不夠認真看待自己

《Bright Side》引用物理治療師的說法表示，儘管穿褲子可能讓人看起來比實際上更苗條，因為褲子可以修飾線條、隱藏身體曲線，長時間下來很可能進一步讓人誤以為自己不需要運動鍛鍊身材，但其實身體的某些部位或許已經到了需要調整的程度，督促自己更加積極地生活，就從換下這些會讓人產生錯覺的褲子開始。

3、身體、器官被擠壓

《Bright Side》引用醫學專家說法表示，緊身的衣服、牛仔褲、腰帶或是內衣，都可能讓人在吃得太多時出現身體不適狀況，像是當褲子和腰帶束得太緊，會對胃產生一定的壓力並造成胃酸倒流，從而導致胃部感到灼熱；所以，專家建議停止穿過緊的褲子，讓我們的身體器官盡可以感受到更少的壓力。

4、皮膚過敏、發癢

有些人的皮膚比較容易敏感，當穿著貼膚的褲子、尤其是緊身褲時，衣服布料與身體「親密接觸」，長時間磨擦可能就會導致皮膚搔癢、變得腫脹，嚴重的話甚至會引發過敏症狀，因此穿著緊身褲前可能要先確認好布料是否親膚以及穿著時長，如果是會容易引起皮膚不舒服的材質更要特別當心。

5、引起腿腳處痤瘡

穿著緊身褲或是像瑜珈褲這樣貼膚的褲子時，除了可能讓皮膚發癢之外，像是天氣一熱或運動流汗，也有機會因為皮膚上汗水跟褲子緊貼身上，對皮膚帶來刺激、進而引發毛囊炎。痤瘡會讓皮膚泛紅發炎，嚴重的話則會感到疼痛，而且還可能在治療後留下疤痕，因此愛美的水水可以改穿寬鬆的褲子或裙子，防止毛囊炎找上身。
 

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