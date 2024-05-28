25歲代理所長自戕亡「為家中獨子」！　2線4星警官父接噩耗急北上

▲新城派出所25歲代理所長自戕亡，2線4星警官父接獲消息後，緊急北上處理相關事宜。（圖／ETtoday資料照）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹縣竹東分局新城派出所25歲林姓代理所長，28日凌晨舉槍自戕亡！由於他個性開朗樂觀、不計較，在地方及同仁間廣受好評，死訊一出讓同仁感到相當震驚，直呼他「完全看不出是會走上絕路的人」。據了解，林警是台中人，為家中獨子，父親為2線4星警官，家屬接到消息後已北上處理後事。

警消28日凌晨2時許接獲林姓代理所長女友打電話報案，所內同仁趕緊前往值宿所內查看，發現林警頭部中彈已無生命跡象，現場並無遺書，詳細輕生原因仍有待進一步調查釐清。

據了解，林姓代理所長為警專36期刑事科畢業，今年25歲，是台中人，父親為2線4星警官，他為家中獨子，到寶山鄉任職約5年，期間深受地方、同仁好評。

同仁得知死訊後，感到相當不敢置信，認為他個性樂觀、開朗、不計較，直言「他完全看不出是會走上絕路的人」。警方指出，林姓代理所長27日輪休，照理來說不可配槍，要進一步調查釐清槍枝來源及自戕原因，家屬目前正北上要處理相關後事。

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