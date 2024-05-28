個性樂觀開朗…25歲代理所長「頭部中彈亡」！生前曾打電話給女友

▲新城派出所25歲林姓代理所長自戕亡，生前曾打給親友。（圖／ETtoday資料照）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹縣竹東分局新城派出所一名林姓代理所長，28日凌晨2時許因不明原因舉槍自轟，當場死亡。初步了解，林姓代理所長是警專36期刑事科畢業，今年25歲，自戕前曾打電話給女友，同仁聽聞他的死訊後都感到相當不敢置信。

據悉，林姓代理所長因為個性樂觀、開朗、不計較，加上值宿所的勤務較無自由，也較無容易表現的機會，一般年輕同仁較抗拒到該處任職，但林姓代理所長卻願意前往，讓同仁及地方對他評價相當高。

根據調查，警消2時許接獲外縣市轉報，林姓代理所長自轟前有打電話通知女友，所內同仁得知消息後，緊急前往宿舍查看，這才驚見林姓所長已頭部中彈，失去生命跡象。

林姓代理所長死訊傳出後，讓同仁感到相當不敢置信，同仁認為，他「完全看不出是會走上絕路的人」。據了解，林姓代理所長有一名交往多年的女友，這周剛分手，另外，警方指出，林姓代理所長27日輪休，照理來說不可配槍，要進一步調查釐清槍枝來源及自戕原因。

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