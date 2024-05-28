藝人稱詐騙集團「跟車拍違規」偽造罰單　事實查核：假的

▲網傳詐騙集團會跟拍違規車輛偽造罰單，事實查核中心闢謠台灣目前沒假交通罰單。（圖／台灣事實查核中心）

記者李姿慧／台北報導

日前有藝人上節目聲稱「詐騙集團跟車拍照，造假罰單詐騙」，超商店員提醒操作多媒體事務機才發現無此罰單，險掃條碼匯款至詐騙集團帳戶。不過台灣事實查核中心出面闢謠，指目前台灣並沒有「假交通罰單詐騙」案件。公路局也指出，超商代收款條碼為簽約金融機構，收到罰單不可置之不理，若有疑慮可查證。

日前有藝人上節目，描述差點被詐騙過程，指他收到一張交通罰單，並附上一張「車子變換車道沒有打方向燈」照片，紅單寄來時間點已過半個月、一個月，忘記有沒有打方向燈和違規，紅單顯示可以去超商繳款，店員發現後勸說可以先透過超商多媒體事務機確認，經操作後發現並無此罰單，更稱幸好未掃條碼繳款，否則款項將進入詐騙集團帳戶。談話節目上更指詐騙集團會跟車拍照、造假罰單詐騙，籲收到罰單先確認。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過也有網友看到影片質疑該說法有問題，指「在超商光條碼就不可能刷得過」、「繳費單這麼好搞出來？乾脆說政府被盜好了」、「刷條碼就會知道是哪個單位的，不然怎麼歸帳」。

對此，台灣事實查核中心也出面闢謠，指出刑事局已表示目前沒有接獲「假交通罰單詐騙」相關案件。

▲有藝人稱詐騙集團「跟車拍違規」偽造罰單，險掃條碼繳款，所幸超商店員提醒操作多媒體機確認。（圖／翻攝網路社群影片）

台灣事實查核中心也引述資安專家說法表示，過去曾有詐騙份子透過開網路賣場，假借賣東西來取得商品的繳費條碼，再把條碼寄給被害者的詐騙手法，但通常是以簡訊亂槍打鳥，而非如網傳所述、用紙本罰單鎖定特定個人詐騙。專家提醒，拿任何條碼去繳費前，確實應確認是否為真實條碼。駕駛人收到紅單若有疑義，也可透過不同管道查證。

台灣事實查核中心表示，目前台灣並無假交通罰單詐騙案件，網傳影片描述手法也不合理；但傳言提到收到罰單可先確認，則屬正確提醒。因此，傳言為「部分錯誤」訊息。

公路局也指出，紅單依照法規應以掛號寄發，且超商代收款項都是有簽約的金融機構。收到紅單都可透過不同管道查證，千萬不可置之不理。交通違規依照不同態樣、違規情節、繳納期限有不同處罰級距，若收到紅單不服舉發事實者，也可依規定向處罰機關陳述意見。

公路局提醒，收到警察舉發交通違規通知單若有疑義，可撥打電話給紅單上的舉發警察機關詢問，也可以向紅單上應到案處所(六都裁決所或非六都公路局監理所站)查詢。另若接獲疑似詐騙文書，可撥打165反詐騙諮詢專線求證，避免上當。