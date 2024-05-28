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龍捲風狂襲美國！連假3天「4州死21人」　慢性病患停電缺氧去世

▲▼美國龍捲風。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國27日遭遇龍捲風，導致4州有21人死亡，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

正經歷陣亡將士紀念日（Memorial Day）連假的美國，奧扎克山脈（Ozark Mountains）和南部平原（Southern Plains）在當地27日下午突然迎來一場引發龍捲風的雷暴，導致美國4個州至少有21人死亡，數百座建築被摧毀。氣象預報警告，未來數日的天氣還會更惡劣。

據路透社報導，州緊急事務部門統計顯示，在為期3天的陣亡將士紀念日連假中，阿肯色州至少有8人死亡、德州7人、肯塔基州4人，以及奧克拉荷馬州2人。國家氣象局表示，直到27日晚間，紐澤西州、紐約和賓州部分地區還是發布了嚴重雷暴的警報，另外隨著風暴持續向東海岸移動，東北部預計將有逾3000萬人將受影響。

▲▼美國龍捲風。（圖／達志影像／美聯社）

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）在27日早些時候宣布當地進入緊急狀態，並表示風暴幾乎襲擊了整個州，對100條州高速公路和道路造成破壞。德州州長阿博特（Greg Abbott）也證實北德州社區遭龍捲風襲擊後，造成了至少7人死亡，其中包括一個2歲和一個5歲的孩子。與此同時，阿肯色州也有8人死亡，其中一名患有慢性阻塞性肺病的患者因停電缺氧而死。

根據追蹤網站PowerOutage.us，成千上萬的美國人現在因天氣原因沒有電力，光是肯塔基州就有超過16萬用戶缺電，一些地區要恢復供電甚至可能需要幾天的時間。

白宮表示，美國總統拜登與各州州長通話後，對不幸在風暴中死亡的受害者表示哀悼，並已指示聯邦機構在必要時提供支持。截至目前為止，聯邦緊急事務管理局（FEMA）正在實地與州和地方相關部門進行損失評估。

▲▼美國龍捲風。（圖／達志影像／美聯社）

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