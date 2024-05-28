美聯航班機「引擎起火」跑道上狂冒煙　起飛前一刻153人緊急下機

記者張寧倢／綜合外電報導

美國聯合航空公司（United Airlines）27日一架預定從芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）飛往西雅圖的航班，在起飛前引擎起火，機翼冒出黑色濃煙，立刻停止起飛。飛機從滑行道上被迫拖回登機口後，疏散了機上153人，航班因此延誤多時。

▲美國聯合航空公司（United Airlines）27日一架飛機引擎起火、機翼冒煙。（示意圖／路透社）

根據紐約郵報報導，聯航這架編號2091的空中巴士A320客機，27日下午2時左右在歐海爾機場的滑行道上準備起飛，卻突然發生引擎起火燃燒的事故。一名旅客從機艙窗戶往外拍攝的影片顯示，左側機翼不斷冒出濃煙，在被拖回門口後，機上148名乘客和5名機組人員緊急疏散。

美國聯邦航空總署（FAA）和聯航公司都在各自的聲明中，對此事進行了說明。聯航表示，飛機當時已經上了跑道，但因發生引擎故障，在起飛前停了下來，飛機被拖回登機口後，所有乘客一如正常情況安全下機，並且很快就恢復機場運作，為乘客安排其他航班。FAA則指出，事發後當局暫停接受芝加哥機場的入境航班，但下午2時45分已恢復正常起降。

據乘客Ivan Paloalto表示，當時飛機已經接近起飛了，但他卻聽見爆炸聲，還感受到窗戶上傳來的震動，「當我往外看出去時，引擎起火，煙霧冒了出來。」

另一位名叫Carmen Hernandez的女乘客表示，她在空中時聽到飛機廣播說，「對於延誤我們感到抱歉。你們可能會稍微晚一點，因為芝加哥有緊急情況。」她說，機長沒有提供更多詳細的緊急情況解釋，使人更加恐慌。還有一名旅客Shavine Rodney說，「這太瘋狂了」。