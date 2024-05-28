「播放國歌」吵鬧　香港一中學師生被輔導！教育局：要舉止莊重

▲播放國歌時吵鬧遭調查，香港一中學師生被輔導（示意圖／路透社）

文／中央社

據報導，香港一間中學去年底發生師生不尊重「國歌」事件，事後當局要求校方嚴肅處理，而校方已對涉事師生作出輔導和教育，期望外界給予學生平靜的學習環境。

根據官方香港電台今天的報導，涉事的是博愛醫院總理聯誼會梁省德中學，近日網上流傳一段影片顯示，校方在播放國歌時，正有學生擾亂課堂秩序，有人甚至站在椅子上，班上同學大笑。

報導表示，教育局在得知事件後，已即時向學校了解情況，同時責成校方嚴肅處理及提交詳細報告。

教育局發言人說，「國歌是中華人民共和國的象徵和標誌，一切個人和組織都應當尊重國歌，維護國歌的尊嚴，並在適當的場合奏唱國歌……」。

發言人指出，「國歌條例」及「國旗及國徽（修訂）條例」對升「國旗」儀式和奏唱「國歌」當守的禮儀有明確規定，學校應教育學生有關禮儀，例如應當肅立和舉止莊重，如有學生做出不尊重「國歌」的行為，學校應立即應對。

報導引述這所中學證實，事件發生於去年10月底，事後校方展開調查，並跟進涉事學生的行為及老師的上課情況，作出適當的輔導和教育。

2020年中，香港開始實施「國歌條例」，條例所訂定的罪行主要涉及不當使用「國歌」，或公開場合，故意、意圖侮辱「國歌」的行為。大致而言，有侮辱「國歌」行為者，可罰款港幣5萬元（約新台幣20.5萬元）或監禁3年。

香港主權轉移後，部分中國全國性法律被納入基本法附件三，由港府公布實施或立法實施，當中包括中華人民共和國的「國旗法」和「國歌法」，其中「國旗法」早已立法實施。

2019年「反送中」運動爆發前後，香港出現一股「反中」情緒，在許多場合尤其是足球比賽，當場上播放中國國歌時，不時有人發出噓聲，這促使北京和港府加快了「國歌條例」立法。