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康橋校車2個月2次事故　教育局下通牒：月底前提改善計畫

▲新北教育局到校稽查康橋校車車輛。（圖／新北教育局提供）

▲新北教育局派稽查小組入校稽查康橋校車車輛安全。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市康橋國際學校校車昨晚又發生在隧道內擦撞事故，造成2名學生受傷送醫，由於今年3月康橋校車也在文山隧道發生翻車意外，造成20名學生送醫。新北市教育局今派稽查小組到校，限期校方在5月底前提出完整說明報告及改善措施，若無改善成效，將依私立學校法第55條規定最重處以減招或停招處分。

新北教育局今表示，康橋國際學校2個月內連續發生2起交通車嚴重事故，已要求學校儘快釐清肇事原因，督導校方改善學生交通接駁安全，限期校方於5月底前提出完整說明報告及改善措施，並需立即改善；若無改善成效，後續將依據私立學校法第55條規定最重處以減招或停招處分。

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新北教育局指出，昨晚交通事故造成2名學生受傷送醫，6名學生受到驚嚇，2名受傷學生今請假休息，另外6名學生正常到校上課，教育局已請學校持續關注學生身心健康並進行輔導關懷；此外，學校將辦理全校交通安全及安心宣導，並針對受傷學生的課業進行個別關懷及補救。

教育局指出，新北市交通局也將發文台北市區監理所安排車輛檢查，並要求駕駛教育訓練；勞檢處將再次到校稽查，了解租賃公司是否有違反勞動基準法相關規定，確認駕駛有無超時工作，若經查證屬實，將依法裁處新臺幣2萬至100萬元罰鍰。

教育局說明，這次事故車輛為長嶸通運股份有限公司所有，已於今年2月23日完成檢驗且合格，查無該車輛有重大違規事項；另車齡及駕駛人年齡均符合學生交通車管理辦法規定。如有違反合約應依罰則規定處理，最重得解除合約。

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