北市「校安熱點」竟包括內衣店、兒童新樂園　議員要求改善

▲台北市立兒童新樂園。（圖／記者謝婷婷攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市議員林延鳳在議會總質詢時踢爆，教育局羅列的516個「校安熱點」，除了網咖、漫畫租書店或撞球館外，還有許多公園、便利商店和速食店均列入；細察相關地點，竟將「自由廣場」、「兒童新樂園」，甚至女性連鎖成衣店也列入，還有蝦皮店到店等，與近期少年犯罪發生地「高度不重疊」。對此，教育局說，會加強教育第一線人員熟稔熱點作法，並隨時滾動修正熱點。

另外，林延鳳還說，各區「校外會」與警察局攜手，針對少年事件防範之聯合巡查，一年多來僅查到1件「高中生傍晚去網咖」，且多數竟「只查傍晚，不查深夜」，還去查未列入「熱點」的萬大路知名「蟹殼黃店」，連新生南路早已歇業的網咖都不放過「還去查了11次」，部分紀錄甚至可能有造假疑慮，根本淪為走過場的「笑話」，要求市長蔣萬安檢討。

林延鳳說，對照北市警統計去年下半年到今年1月374處真正有發生「少年犯罪」之地點，當中僅127件、約33.96%符合「校安熱點」周邊100公尺內，可見過半案件和「校安熱點」無關，其預判功能根本「失準」。

另外，林延鳳盤點過去聯合稽查紀錄，更發現有諸多可議之處，諸如多數都是在下午4時到6時等「傍晚」時間稽查，而非問題恐較為嚴重的深夜，甚至早已歇業的網咖還能稽查11次，有造假或偷懶的狀況，這種便宜行事的態度，主責相關業務的教育局校安室和警察局少年隊應該檢討。

對此，教育局表示，依照校園周邊熱點調查與評估具體計畫，為避免學生於校園周邊群聚肇生治安事件或不法情事，每學期調查各級學校校園周邊熱點。學校提列熱點前，應邀請轄區派出所依各熱點「偏差行為類型」、「聚集時段」、「危險程度」評估「巡邏模式」。

教育局說，若有「設置巡邏箱」之必要，由學校先與轄區派出所共同現地會勘並評估適宜性。目前提列熱點（含校安風險區段）共計518處。

教育局指出，校外會巡查編組一組4人，由轄區內一所高中(職)及一所國中之學輔人員各1員、警察2員共同組成。每週配合轄區警察分局勤務時段，於下午4時至6時，針對學生易聚集場所實施2至3次(不含例假日)，校外會應協調轄區警察分局將校園周邊學生聚集熱點及學校周邊校安風險區段列為分會巡查重點處所，規劃巡查路線，以定點查察及機動巡邏併用方式執勤，不定期更新巡查路線。

教育局指出，校外會的巡查是由國高中的學輔人員搭配警力巡查，重點在於學生校外生活輔導而非稽查犯罪，故巡查地點安排會在「學生易聚集」處，而非「易發生暴力犯罪」處。教育局強調，會透過上下學期校安研習加強教育第一線人員熟稔熱點作法，並隨時滾動修正熱點。