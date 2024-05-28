　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

專輯爆糾紛周思潔求償600萬「法官勸和解」　她喊話：小蟲出面談

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

資深歌手周思潔2019年籌備復出歌壇作品，委託「音樂教父」小蟲（本名陳煥昌）製作發行《傻傻的花》專輯，雙方發生合約糾紛，周告小蟲求償600萬元，日前出庭批小蟲是「傲慢大師」，台北地院今（28日）再開庭，周尊重法官勸諭表示願意試著調解，但要求小蟲本人親自出席才肯談，調解日期將另行擇定。

▲▼資深歌手周思潔（本名周麗娟）告音樂教父小蟲（本名陳煥昌）索賠違約金，28日到北院出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲資深歌手周思潔（本名周麗娟）告音樂教父小蟲索賠違約金，28日到北院出庭。（圖／記者劉昌松攝）

周思潔今開完庭受訪表示，小蟲人在台灣卻從不出庭，她每庭必到、「因為我們證據充分」，卻只能聽對方律師講話，所以若要談和解，小蟲本人必須出面才有誠意。周思潔今年（2024年）3月走路遭路面突起物絆倒、摔裂右膝蓋骨，前次出庭還得坐輪椅，今已不靠助行器具就能自己行走，她笑說每天強迫自己走1、2個小時，勤勞復健。

現年66歲的小蟲本名陳煥昌，是華人世界知名詞曲作家與音樂製作人，替多位大咖歌手創作成名曲，被譽為「音樂教父」。現年63歲的周思潔本名周麗娟、17歲出道，是1970年代玉女歌手、縱橫秀場，2000年間背負上億元債務，打拚17年全數還清，轉型為「理債女王」與「心靈導師」。

▲▼資深歌手周思潔（本名周麗娟）告音樂教父小蟲（本名陳煥昌）索賠違約金，28日到北院出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲資深歌手周思潔（本名周麗娟）日前走路絆倒摔裂右膝，一度靠輪椅代步，28日到北院出庭已能自己行走。（圖／記者劉昌松攝）

周思潔於2019年10月發行《傻傻的花》專輯，當成闊別歌壇20年的復出作品，藉此重拾踏入演藝圈的初衷、「找回17歲時的周思潔」，她委託小蟲量身打造全新詞曲、拍攝MV與後續宣傳事宜，隔年（2020年）3月還舉辦演唱會。

但去年（2023年）12月，周思潔在個人臉書粉專po文爆料，批小蟲當年延宕專輯製作進度，比原定發片日期晚了半年以上，以致碰到新冠肺炎疫情難以推展宣傳，且小蟲至今仍不交出專輯音樂分軌檔案也不授權，使她耗費2000多萬元完成的專輯歌曲，「連最基本在KTV都無法播放」。

周思潔指稱，沒想過會遭1位廣受敬仰的音樂大師如此深遠傷害，小蟲當初開價製作1首歌要50萬元，她毫不猶豫以300萬元簽訂包含6首歌、總長度30分鐘的專輯合約，小蟲要求按月支領20萬元策劃費與經紀人酬勞13萬元，她照給，小蟲說寫歌需要靈感、不能催，但她受不了拖延、拒絕再付策劃費，結果「所有歌曲突然都寫好了」。

周思潔po文指小蟲在外放話誣賴她積欠尾款、詆毀她的名譽，「實係惡意顛倒是非」，所以決定提告索賠，她有保留和小蟲的對話紀錄，必要時會用來戳破對方的無稽之談，她堅信「那些心懷不軌的人，總有一天會受到負能量的反撲」。前次開庭時，周思潔批「小蟲就是一位傲慢的大師」，喊話對方誠實面對。

ET快訊
郭書瑤被控惡鄰「藝人私下反差大」是常態？網有感：終究會爆出來
聖母峰5死3失蹤　登山客「塞爆山脊」危險畫面曝光
蔡依林替身！啦啦隊女神「模仿大賽奪冠軍」　驚人背景起底
霖霖遭劈腿「截圖公審」！　林庭謙求饒：只是一夜情
34歲周立鑫才剛買房　準備結婚卻殉職
25歲代理所長自戕　警父輪休中接噩耗...分局協助後事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義懷孕班導打學生！男童全身傷怕上學　她辯情緒不穩遭停職

獨／中捷英雄「長髮哥、高二男」恢復狀況佳　5／31一起出院

性侵猥褻11名女童還拍不雅照　跆拳道狼教練二審改判26年

恐怖情人！分手後臉書公布前男友「姓名+照片」　桃園女下場曝

專輯爆糾紛周思潔求償600萬「法官勸和解」　她喊話：小蟲出面談

這家有養狗！竊賊先到超市買貓罐頭安撫　得手10萬現金落跑

5億高中生命案再開庭！民事官司有無勝算...賴母律師：審慎樂觀

天降豪雨機車停大度橋上！彰化騎士詭異失蹤　警消搜尋中

34歲勇消剛買房準備成家卻殉職　高虹安哀悼：員額將增至496人

販毒2次買家僅1人　他賺7000元要關6年

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

慢飛兒苦花9年學步　爸媽淡定→難掩興奮

淫聲太銷魂！23歲工程爽戰「澳洲美豔櫃姐」　真相曝光嚇到吃手手

勇消李詠真2023年才剛結婚　堂哥哭了：婚禮竟是最後一面

新竹大樓火警2勇消殉職　家屬抵殯儀館心碎痛哭...

嘉義懷孕班導打學生！男童全身傷怕上學　她辯情緒不穩遭停職

獨／中捷英雄「長髮哥、高二男」恢復狀況佳　5／31一起出院

性侵猥褻11名女童還拍不雅照　跆拳道狼教練二審改判26年

恐怖情人！分手後臉書公布前男友「姓名+照片」　桃園女下場曝

專輯爆糾紛周思潔求償600萬「法官勸和解」　她喊話：小蟲出面談

這家有養狗！竊賊先到超市買貓罐頭安撫　得手10萬現金落跑

5億高中生命案再開庭！民事官司有無勝算...賴母律師：審慎樂觀

天降豪雨機車停大度橋上！彰化騎士詭異失蹤　警消搜尋中

34歲勇消剛買房準備成家卻殉職　高虹安哀悼：員額將增至496人

販毒2次買家僅1人　他賺7000元要關6年

AI教父黃仁勳傳密會總統賴清德　輝達有意在台設研發中心

貿協沙烏地阿拉伯吉達台灣形象月初登場　商機達587萬美元

嘉義懷孕班導打學生！男童全身傷怕上學　她辯情緒不穩遭停職

獨／中捷英雄「長髮哥、高二男」恢復狀況佳　5／31一起出院

TOYOTA「入門後驅小跑車」傳復活！搭1.3升渦輪、對手瞄準MX-5

被派到印度出差　工程師怒離職！全場見薪資秒懂：不如留在台灣

伊布也來了！超Q「寶可夢甜甜圈」限量開賣　加碼收3款周邊

陳玉珍指控「政府監控人民」　民進黨：過度幻想

才被防守獎項遺漏！布朗驚訝能奪東冠MVP　5條件達成多賺1億

王義川自爆用「手機定位」分析陳抗群眾　陳玉珍驚：比查水表還恐怖

情侶路邊吵架她怒脫衣 內衣也解開！驚呆全場

社會熱門新聞

新北市「檢舉有錢領」！最高可拿萬元獎金

即／新竹「25歲代理所長」宿舍舉槍自轟亡！

25歲代理所長為家中獨子…2線1星警父接噩耗急北上！

晴空匯大火是充電樁釀禍？管委會回應

獨／晴空匯最新現況曝！走廊、天花板「黑麻麻」

25歲代理所長「頭部中彈亡」！生前曾打電話給女友

快訊／上班注意！　國道追撞翻車大回堵

即／台南驚悚命案！20歲男遭刺頸噴血亡

即／晴空匯起火原因：B1電纜線短路引發火勢

肉圓店沒收水管害老翁摔死！老闆要賠446萬

謝和弦遭網友詛咒女兒　赴警局提告

雨彈狂炸苗栗！爸爸背兒涉水上學

移工性侵台灣女同事！她向老闆求助反遭開除

528青鳥行動15縣市串連！主舞台改濟南路

更多熱門

相關新聞

合約糾紛曝光驚人工資　少鹽和解前東家：謝粉絲關心

合約糾紛曝光驚人工資　少鹽和解前東家：謝粉絲關心

啦啦隊女孩少鹽（本名翁唯祐）提告確認與前東家夢想娛樂公司經紀合約不存在，台北地院先前審理時，法官得知少鹽簽約後平均月收入僅2萬元，驚呼「連基本工資都不到耶！」勸諭夢想娛樂能不能要個違約金意思意思、面子上交代得過去就算了，今（21日）再度開庭，雙方閉門達成調解並簽訂保密協定，就此結案。

Energy回歸「還想看到哪個團體同台？」

Energy回歸「還想看到哪個團體同台？」

職籃球星合約糾紛開庭爆火氣　律師嗆「別吵我話」法官噹：情緒太多

職籃球星合約糾紛開庭爆火氣　律師嗆「別吵我話」法官噹：情緒太多

Energy唱跳超穩　老粉曝「20年驚人對比」

Energy唱跳超穩　老粉曝「20年驚人對比」

千賀滉大傷後首次LiveBP：感覺不錯

千賀滉大傷後首次LiveBP：感覺不錯

關鍵字：

玉女歌手復出合約糾紛違約金音樂教父

讀者迴響

熱門新聞

快訊／颮線來了！14縣市大雨特報

快訊／「中捷長髮哥」近況曝光！臉留兩條長疤　網爆心疼

龍舟女鼓手「拉下拉鍊」比基尼看光　IG找到了

新北市「檢舉有錢領」！最高可拿萬元獎金

肝不好　醫曝「4特徵」一看就知

即／新竹「25歲代理所長」宿舍舉槍自轟亡！

25歲代理所長為家中獨子…2線1星警父接噩耗急北上！

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

《全明星》186cm男神結婚了！

劉雨柔錄影發飆「拒同台楊皓如」秒離場！

身體出現「10種警訊」恐是罹癌了

晴空匯大火是充電樁釀禍？管委會回應

獨／晴空匯最新現況曝！走廊、天花板「黑麻麻」

「青鳥行動」冒雨聚集立院外！怒吼：我們是國民黨、民眾黨動員的

《慶餘年》女星被欠薪7年！意外扯出驚人片酬

更多

最夯影音

更多

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面