專輯爆糾紛周思潔求償600萬「法官勸和解」　她喊話：小蟲出面談

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

資深歌手周思潔2019年籌備復出歌壇作品，委託「音樂教父」小蟲（本名陳煥昌）製作發行《傻傻的花》專輯，雙方發生合約糾紛，周告小蟲求償600萬元，日前出庭批小蟲是「傲慢大師」，台北地院今（28日）再開庭，周尊重法官勸諭表示願意試著調解，但要求小蟲本人親自出席才肯談，調解日期將另行擇定。

▲資深歌手周思潔（本名周麗娟）告音樂教父小蟲索賠違約金，28日到北院出庭。（圖／記者劉昌松攝）

周思潔今開完庭受訪表示，小蟲人在台灣卻從不出庭，她每庭必到、「因為我們證據充分」，卻只能聽對方律師講話，所以若要談和解，小蟲本人必須出面才有誠意。周思潔今年（2024年）3月走路遭路面突起物絆倒、摔裂右膝蓋骨，前次出庭還得坐輪椅，今已不靠助行器具就能自己行走，她笑說每天強迫自己走1、2個小時，勤勞復健。

現年66歲的小蟲本名陳煥昌，是華人世界知名詞曲作家與音樂製作人，替多位大咖歌手創作成名曲，被譽為「音樂教父」。現年63歲的周思潔本名周麗娟、17歲出道，是1970年代玉女歌手、縱橫秀場，2000年間背負上億元債務，打拚17年全數還清，轉型為「理債女王」與「心靈導師」。

▲資深歌手周思潔（本名周麗娟）日前走路絆倒摔裂右膝，一度靠輪椅代步，28日到北院出庭已能自己行走。（圖／記者劉昌松攝）

周思潔於2019年10月發行《傻傻的花》專輯，當成闊別歌壇20年的復出作品，藉此重拾踏入演藝圈的初衷、「找回17歲時的周思潔」，她委託小蟲量身打造全新詞曲、拍攝MV與後續宣傳事宜，隔年（2020年）3月還舉辦演唱會。

但去年（2023年）12月，周思潔在個人臉書粉專po文爆料，批小蟲當年延宕專輯製作進度，比原定發片日期晚了半年以上，以致碰到新冠肺炎疫情難以推展宣傳，且小蟲至今仍不交出專輯音樂分軌檔案也不授權，使她耗費2000多萬元完成的專輯歌曲，「連最基本在KTV都無法播放」。

周思潔指稱，沒想過會遭1位廣受敬仰的音樂大師如此深遠傷害，小蟲當初開價製作1首歌要50萬元，她毫不猶豫以300萬元簽訂包含6首歌、總長度30分鐘的專輯合約，小蟲要求按月支領20萬元策劃費與經紀人酬勞13萬元，她照給，小蟲說寫歌需要靈感、不能催，但她受不了拖延、拒絕再付策劃費，結果「所有歌曲突然都寫好了」。

周思潔po文指小蟲在外放話誣賴她積欠尾款、詆毀她的名譽，「實係惡意顛倒是非」，所以決定提告索賠，她有保留和小蟲的對話紀錄，必要時會用來戳破對方的無稽之談，她堅信「那些心懷不軌的人，總有一天會受到負能量的反撲」。前次開庭時，周思潔批「小蟲就是一位傲慢的大師」，喊話對方誠實面對。