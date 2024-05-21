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合約糾紛意外曝光驚人工資　啦啦隊女孩和解前東家：謝粉絲關心

記者黃哲民／台北報導

啦啦隊女孩少鹽（本名翁唯祐）提告確認與前東家夢想娛樂公司經紀合約不存在，台北地院先前審理時，法官得知少鹽簽約後平均月收入僅2萬元，驚呼「連基本工資都不到耶！」勸諭夢想娛樂能不能要個違約金意思意思、面子上交代得過去就算了，今（21日）再度開庭，雙方閉門達成調解並簽訂保密協定，就此結案。

▲▼啦啦隊女孩少鹽（本名翁唯祐）與前東家合約糾紛，21日在台北地院閉門開庭達成調解結案（圖／記者黃哲民攝、翻攝臉書《少鹽Yenyen》粉專）

▲啦啦隊女孩少鹽（本名翁唯祐）與前東家合約糾紛，21日在台北地院閉門開庭達成調解結案（圖／記者黃哲民攝）

今庭訊不到30分鐘就結束，律師請求清場不開放旁聽，以免雙方調解條件曝光而變調。少鹽開完庭神情顯得輕鬆，被問到想對粉絲說些什麼，她揮手示意說「謝謝關心」，自謙今天妝容不夠優，所以不好意思摘下口罩拍照。

現年25歲的少鹽今年（2024年）3月已加入職棒中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，並現身開季見面會，表示「會努力跟上，用熱情感染大家」。

▲中信兄弟啦啦隊少鹽。（圖／中信兄弟提供）

▲少鹽（左，本名翁唯祐）2024年加入職棒中信兄弟的啦啦隊。（圖／中信兄弟提供）

少鹽畢業於台南藝術大學、專長美術繪畫，2022年與夢想娛樂公司簽經紀約，加入專屬職籃台新夢想家的啦啦隊「Formosa Sexy」，約期到2026年屆滿。少鹽具有仙氣甜美外形與空靈氣質，被粉絲譽為「最佳『鹽』值擔當」，夢想娛樂並安排她跨足直播等領域

不過去年（2023年）8月間，少鹽認為發展不如預期，寄存證信函向夢想娛樂表明終止經紀約，雙方談不攏，少鹽提告要求確認雙方經紀合約關係不存在。夢想娛樂委任律師主張少鹽不能片面終止合約，畢竟公司出錢培訓還協助錄製單曲、都有支出成本。

▲▼啦啦隊女孩少鹽（本名翁唯祐）與前東家合約糾紛，21日在台北地院閉門開庭達成調解結案（圖／記者黃哲民攝、翻攝臉書《少鹽Yenyen》粉專）

▲啦啦隊女孩少鹽（本名翁唯祐）與前東家合約糾紛和解落幕，揮手示意謝謝粉絲關心。（圖／記者黃哲民攝）

但法官一聽少鹽和夢想娛樂簽約後總收入共約35萬元、平均每月2萬元，驚呼「連基本工資都不到耶！」法官更高分貝連珠炮似質疑夢想娛樂看起來也沒很用心經營少鹽、幹嘛不能好聚好散，「為何綁著人家不放」，勸諭能不能要個違約金意思意思、面子上交代得過去就算了。

夢想娛樂委任律師強調公司絕對願和少鹽好聚好散，法官表明「少鹽也不算紅啊，講難聽點，公司抽成也應該賺回支出的成本」，象徵性索賠就好了，畢竟「山水有相逢，買賣不成仁義在嘛！」並提醒雙方律師「期待你們的好消息囉！」歷經3個月3度開庭審理，今成立調解結案。

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