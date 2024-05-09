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職籃球星合約糾紛開庭火爆　律師嗆「別吵我話」法官噹：情緒太多

▲▼T1聯盟新北中信特攻與臺北台新戰神共同主辦「攻戰大巨蛋」雙北反毒籃球賽，臺北戰神林秉聖。（圖／記者李毓康攝）

▲T1聯盟台北戰神隊球星林秉聖（右）。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

本土職籃球星林秉聖剛獲選T1聯盟年度防守第一隊成員，他去年（2023年）引發跨聯盟合約雙胞糾紛，仍在台北地院審理，今（9日）開庭時，提告求償的新竹攻城獅隊委任律師插話主張林男簽約時已成年，林男的律師怒嗆「不要吵我話！在緊張什麼！」法官保持笑容但沈聲提醒尊重訴訟指揮與法庭秩序，「情緒不用帶入那麼多」，下次訂於今年（2024年）8月1日再開庭。

今開庭時，林秉聖依舊沒現身，林男律師和林男目前效力的T1聯盟台北戰神隊經營者台新育樂公司委任律師，仍堅持攻城獅隊違反籃協規定，去年5月在林男還沒恢復自由球員身分時就簽約挖角，也沒通知林男當時效力的中信特攻隊報價，此舉違反公序良俗。

法官勸諭雙方律師來法院是解決紛爭，請雙方克制情緒。經營攻城獅隊的攻城獅文創公司委任律師，遞狀聲請傳喚2位證人，都是林秉聖與攻城獅簽約時在場之人，要還原簽約過程始末，佐證去年5月28日簽約當日即生效。

林秉聖的律師表示會再具狀聲請傳喚證人，法官表示不解，認為已給充分準備時間，「用嘴巴講來講去，沒有意義，還是要靠證據支持」，本案從去年7月爭議至今快1年，「昨天還看到林秉聖的球賽新聞」，但球季都快打完了，這個案件還審不完，希望儘快解決。

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

林秉聖的律師急忙表示「讓我說明一下」，口頭請求傳喚攻城獅球團總經理張樹人作證，還原當時邀林加盟的溝通過程。攻城獅委任律師插話法官已說對方有遲延訴訟狀況，請法官諭知對方限期提出聲請狀，林男律師嗆聲「讓我講完好嗎，不要打斷我！」強調另1個調查重點，是林男正在打聽去年攻城獅惡意挖角的球員、不只1人。

法官疑惑「這跟本案有關？」林秉聖的律師表示，若能查明確有此事，代表攻城獅「是慣犯」，就不是林男惡意違約，而是攻城獅刻意在媒體抹黑林男名譽，「這件事是不對的！」

林秉聖的律師越說越激動，攻城獅的律師起身再度插話，強調林男簽約時已成年。法官也問林男律師「打聽（惡意挖角）要這麼久？」林男律師語氣打結說「知道大概是哪1隊的」，攻城獅的律師高聲表示法官已認為這部分與案情無關，林男的律師頓時怒吼「不要吵我話！在緊張什麼！」

此時換成法官不高興了，帶著笑容沈聲說「拜託！訴訟指揮是我在主導，若用《法院組織法》約束律師，場面會不好看」，請雙方律師注意「這裡是法庭，誰發言幾次不是重點，而是有沒有講到案件核心，律師不必鬧這個樣子」。

林秉聖的律師恢復平靜說開完庭會盡快補陳書狀，法官諭知不用拖延，有難言之隱，法院會幫忙處理，再度提醒兩邊律師「情緒不用帶入那麼多，不理性的作為會妨礙審理，下次別再這樣！」訂於今年8月1日上午9點30分再開庭。

現年27歲的林秉聖是中華男籃國手，主打得分後衛，2019年大學畢業後投入職籃，2021年9月加盟T1聯盟新北中信特攻隊，曾獲抄截王、年度最佳防守球員等獎項，蟬聯年度防守第一隊成員，去年在跨聯盟籃球邀請賽獲選大會最佳五人。

中信特攻隊去年8月15日宣布提前16天終止與林秉聖的合約，同日PLG聯盟攻城獅隊宣布林男已簽約加盟、次月（9月）1日起將披掛上陣，但隔天（16日）林上網po文表明不加入攻城獅、聲稱與攻城獅簽約是自己「思慮不周」，當天並與T1聯盟台新台北戰神隊簽約，同月24日列入戰神隊球員名單。

攻城獅隊要求林秉聖履約未果，中華籃協居間協調也無效，經營攻城獅隊的攻城獅文創公司向北院提告，主張林男去年5月28日簽約加盟、應以當天為契約生效日，林男違約造成球團損失預期贊助、門票等收入與已付的入隊準備費用共7192萬餘元，要求林男和經營台北戰神隊的台新育樂公司連帶賠償1000萬元、林男另須單獨賠償懲罰性違約金276萬餘元。

前次開庭時，攻城獅委任律師強調，雙方球團都是資訊不足之下的受害人，應追究林秉聖簽約又違約、「騎驢找馬」的不道德行為，且台北戰神球團去年6月與林男對話紀錄提及「報價高於攻城獅」，可知台新育樂當時已知林男和攻城獅簽約，仍跟林男共同違約、毀約。

林男的律師反駁指出，應以9月1日為契約生效日，林男已提前寄存證信函合法終止契約，反批攻城獅沒依中華籃協的球隊暨球員管理辦法，先向中信特攻報價或取得林男離隊證明，就直接跟林男簽約，是惡性挖角。台新育樂委任律師強調，林秉聖恢復自由球員身分，才簽約加入台北戰神，過程合法。

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